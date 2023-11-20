Гибель директора новосибирской спортшколы в ДТП: водитель получил 7,5 лет колонии и посчитал приговор суровым

Искитимский районный суд Новосибирской области вынес приговор по делу о пьяном ДТП со смертельным исходом, которое произошло в конце декабря 2022 года. Виновника аварии Дениса Кузнецова приговорили к 7 с половиной годам колонии-поселения, но он посчитал наказание слишком жестоким и решил его обжаловать. О результатах рассмотрения уголовного дела НГС рассказали в пресс-службе областного управления судебного департамента.