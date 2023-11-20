Гибель директора новосибирской спортшколы в ДТП: водитель получил 7,5 лет колонии и посчитал приговор суровым

Искитимский районный суд Новосибирской области вынес приговор по делу о пьяном ДТП со смертельным исходом, которое произошло в конце декабря 2022 года. Виновника аварии Дениса Кузнецова приговорили к 7 с половиной годам колонии-поселения, но он посчитал наказание слишком жестоким и решил его обжаловать. О результатах рассмотрения уголовного дела НГС рассказали в пресс-службе областного управления судебного департамента.
Днем 30 декабря 2022 года на трассе под Искитимом лоб в лоб столкнулись Toyota Caldina и Toyota Raum, в аварии погиб 35-летний пассажир Caldina и пострадал водитель Raum, которого посчитали виновником ДТП:
— Предположительно, 30-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Raum, двигался по автодороге Р-256 «Чуйский тракт» со стороны Барнаула. На 59-м километре при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Toyota Caldina под управлением 54-летнего водителя, который двигался во встречном направлении, — комментировали происшествие 30 декабря в отделе пропаганды областного ГИБДД.
Погибшим пассажиром оказался директор детско-юношеской спортивной школы Искитимского района Алексей Незговоров.
Позже, по данным Искитимского суда, эксперты установили, что в момент аварии ее виновник Денис Кузнецов был пьян. В отношении него возбудили уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ — Нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека.
7 ноября суд приговорил его к 7 с половиной годам колонии-поселения и постановил, что Кузнецов должен заплатить вдове и несовершеннолетним детям погибшего в общей сложности 3,5 миллиона рублей. Кроме того, освободившись из колонии, он не сможет садиться за руль еще 2,5 года.
Дата рассмотрения апелляции на решение суда еще не назначена.
Ранее НГС писал о том, что Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту столкновения «Газели» с пассажирской маршруткой. В аварии погибли 2 человека.