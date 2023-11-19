Скончался второй пострадавший в ДТП с микроавтобусом под Искитимом — он был вероятным виновником аварии

Появились новые подробности смертельной аварии с участием маршрутки в Искитимском районе. Как сообщили в областном ГИБДД, в аварии погибли два человека.
— 39-летний водитель «Газели» ехал в сторону Новосибирска и на 73-м километре выехал на встречную полосу и столкнулся с маршрутным автомобилем Peugeot Boxer, которым управлял 50-летний мужчина, — сообщил начальник ОГИБДД МО МВД России «Искитимский» Олег Носулин.
В результате аварии пассажир Peugeot погиб на месте, водитель «Газели» скончался в больнице. В момент аварии в маршрутном такси находилось 14 человек.
Ранее в Новосибирске произошло массовое ДТП. Как сообщили очевидцы, на дороге столкнулись пять автомобилей.