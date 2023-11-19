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Тема дняСмертельное ДТП микроавтобусом под Новосибирском
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ДТП с микроавтобусом под Искитимом

Скончался второй пострадавший в ДТП с микроавтобусом под Искитимом — он был вероятным виновником аварии

В момент аварии в маршрутном такси находилось 14 человек

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По предварительным данным, на встречную полосу выехал водитель грузовой «Газели»

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Появились новые подробности смертельной аварии с участием маршрутки в Искитимском районе. Как сообщили в областном ГИБДД, в аварии погибли два человека.

— 39-летний водитель «Газели» ехал в сторону Новосибирска и на 73-м километре выехал на встречную полосу и столкнулся с маршрутным автомобилем Peugeot Boxer, которым управлял 50-летний мужчина, — сообщил начальник ОГИБДД МО МВД России «Искитимский» Олег Носулин.

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Видео: ГИБДД по НСО

В результате аварии пассажир Peugeot погиб на месте, водитель «Газели» скончался в больнице. В момент аварии в маршрутном такси находилось 14 человек.

Ранее в Новосибирске произошло массовое ДТП. Как сообщили очевидцы, на дороге столкнулись пять автомобилей.

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ДТПАварияИскитимский район
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