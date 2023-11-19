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СрочноСмертельное ДТП микроавтобусом под Новосибирском
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ДТП с микроавтобусом под Искитимом

Один погиб, восемь пострадали: следователи начали проверку после ДТП с маршруткой под Новосибирском

В момент аварии в маршрутном такси находилось 17 человек

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В аварии погиб один пассажир

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В Новосибирской области следователи начали проверку после смертельного ДТП с участием маршрутного такси в Искитимском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— В ходе проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в СМИ, а также проверить действия водителя маршрутного транспорта на предмет надлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — пояснили в СК.

Напомним, днем 19 ноября на трассе в Искитимском районе столкнулись «Газель» и маршрутка Peugeot Boxer. В момент аварии в Peugeot находились 17 человек. В ДТП погиб один пассажир маршрутки. Как уточнили в областном Минздраве, в больницу Искитима доставили 8 человек.

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