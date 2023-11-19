«В салоне было 17 человек»: смертельное ДТП с участием микроавтобуса под Новосибирском

В Искитимском районе днем 19 ноября на трассе столкнулись «Газель» и маршрутка Peugeot Boxer. Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, в момент аварии в Peugeot находилось 17 человек.
— Водитель автомобиля «Газель» ехал по дороге Р-256 в сторону г. Новосибирска и на 73-м километре, выехав на полосу, столкнулся с маршрутным автомобилем Peugeot Boxer, которым управлял 50-летний мужчина, — пояснили в ведомстве.
В результате ДТП на месте аварии погиб пассажир маршрутного такси. Медицинская помощь понадобилась водителям обоих автомобилей и двум пассажирам маршрутки. На месте аварии работают медики и полиция.
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Видео с места аварии в Искитимском районе очевидцы опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54».
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В Министерстве здравоохранения Новосибирской области прокомментировали ситуацию с ДТП в Искитимском районе.
— По предварительной информации, один погибший. Восемь пострадавших доставили в Искитимскую ЦГБ. Их состояние уточняется, — пояснили в министерстве.
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На этом мы завершаем нашу онлайн-трансляцию. Спасибо, что были с НГС.
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