freedom
СЕЙЧАС -5°С
Пробки 2/10
usd 89.12
eur 96.77
СрочноСмертельное ДТП микроавтобусом под Новосибирском
Все новости
Все новости
ДТП с микроавтобусом под Искитимом

После ДТП с автобусом и «Газелью» в Новосибирской области в больницу увезли восемь человек

Один человек погиб на месте аварии

1 808

В момент аварии в маршрутке находились 17 человек

Поделиться

В Искитимскую больницу после ДТП с «Газелью» доставили восьмерых пострадавших. Об этом НГС сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

— По предварительной информации, один погибший. Восемь пострадавших доставили в Искитимскую ЦГБ. Их состояние уточняется, — пояснили в министерстве.

Напомним, днем 19 ноября на трассе в Искитимском районе столкнулись «Газель» и маршрутка Peugeot Boxer. Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, в момент аварии в Peugeot находились 17 человек. В аварии погиб один пассажир маршрутки. В режиме онлайн следим за ЧП.

Ранее автомобиль сбил двух человек в Новосибирске. ДТП произошло на улице Выборной.

По теме

ДТПАварияНовосибирск
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ4
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter