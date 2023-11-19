После ДТП с автобусом и «Газелью» в Новосибирской области в больницу увезли восемь человек

В Искитимскую больницу после ДТП с «Газелью» доставили восьмерых пострадавших. Об этом НГС сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
— По предварительной информации, один погибший. Восемь пострадавших доставили в Искитимскую ЦГБ. Их состояние уточняется, — пояснили в министерстве.
Напомним, днем 19 ноября на трассе в Искитимском районе столкнулись «Газель» и маршрутка Peugeot Boxer. Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, в момент аварии в Peugeot находились 17 человек. В аварии погиб один пассажир маршрутки. В режиме онлайн следим за ЧП.
Ранее автомобиль сбил двух человек в Новосибирске. ДТП произошло на улице Выборной.