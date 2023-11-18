«Одного увезла скорая, второй лежал»: двух человек сбили на улице Выборной. Видео с места ДТП

Вечером 17 ноября автомобиль сбил двух человек в Новосибирске. ДТП произошло на улице Выборная, сообщает телеграм-канал «Инцидент Новосибирск».
— На Выборной были сбиты несколько человек, — указано в сообщении.
В телеграм-канале опубликовали видео с места произошедшего. На кадрах можно заметить нескольких человек, которые лежат на дороге.
НГС связался с жительницей Новосибирска, которая проезжала вблизи места ДТП. Она сообщила, что находилась на участке аварии примерно в 22:40 часов. По ее словам, одного из пешеходов увезли на автомобиле скорой помощи.
— Одного скорая увезла, второй лежал, — сказала девушка. — Очень страшно. Сама ехала с двумя детьми, офигели все.
Данные о ДТП также появились на сайте 2ГИС. По информации пользователей сервиса, авария произошла на улице Выборная вблизи пешеходного перехода.
— Левый ряд. Средний ряд. Правый ряд. Сбит человек, — сообщил пользователь сервиса Павел Красилов.
НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.
17 ноября в Новосибирске грузовик сбил 64-летнего пешехода. Он получил травмы несовместимые с жизнью.