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«Одного увезла скорая, второй лежал»: двух человек сбили на улице Выборной. Видео с места ДТП

Кадры опубликовали в соцсетях

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Кадры с места аварии опубликовали в соцсетях

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Вечером 17 ноября автомобиль сбил двух человек в Новосибирске. ДТП произошло на улице Выборная, сообщает телеграм-канал «Инцидент Новосибирск».

— На Выборной были сбиты несколько человек, — указано в сообщении.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
По словам очевидца, одного из пешеходов увезла скорая помощь

Видео: телеграм-канал «Инцидент Новосибирск»

В телеграм-канале опубликовали видео с места произошедшего. На кадрах можно заметить нескольких человек, которые лежат на дороге.

НГС связался с жительницей Новосибирска, которая проезжала вблизи места ДТП. Она сообщила, что находилась на участке аварии примерно в 22:40 часов. По ее словам, одного из пешеходов увезли на автомобиле скорой помощи.

— Одного скорая увезла, второй лежал, — сказала девушка. — Очень страшно. Сама ехала с двумя детьми, офигели все.

Данные о ДТП также появились на сайте 2ГИС. По информации пользователей сервиса, авария произошла на улице Выборная вблизи пешеходного перехода.

Данные о ДТП появились в сервисе 2ГИС

Данные о ДТП появились в сервисе 2ГИС

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— Левый ряд. Средний ряд. Правый ряд. Сбит человек, — сообщил пользователь сервиса Павел Красилов.

НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.

17 ноября в Новосибирске грузовик сбил 64-летнего пешехода. Он получил травмы несовместимые с жизнью.

Обновлено.

В отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску сообщили, что в результате ДТП погибла женщина.

По предварительным данным, авария произошла в 21:50 часов. 37-летний водитель автомобиля «Ниссан» ехал по улице Выборная в сторону Кирова, и в районе дома №102 совершил наезд на двух пешеходов.

— В результате ДТП неустановленная женщина получила травмы несовместимые с жизнью. Девушка 2005 года рождения доставлена в медицинское учреждение, — сообщили в ведомстве. — В результате освидетельствования, у водителя «Ниссана» установлено состояние алкогольного опьянения.

ПешеходДТПГИБДДУлица Выборная
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