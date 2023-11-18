«Одного увезла скорая, второй лежал»: двух человек сбили на улице Выборной. Видео с места ДТП

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В отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску сообщили, что в результате ДТП погибла женщина.



По предварительным данным, авария произошла в 21:50 часов. 37-летний водитель автомобиля «Ниссан» ехал по улице Выборная в сторону Кирова, и в районе дома №102 совершил наезд на двух пешеходов.



— В результате ДТП неустановленная женщина получила травмы несовместимые с жизнью. Девушка 2005 года рождения доставлена в медицинское учреждение, — сообщили в ведомстве. — В результате освидетельствования, у водителя «Ниссана» установлено состояние алкогольного опьянения.