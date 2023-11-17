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Грузовик насмерть сбил мужчину в Заельцовском районе

Инцидент произошел на улице Аэропорт

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Пешеход получил травмы несовместимые с жизнью

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Вечером 17 ноября в Новосибирске водитель грузовика сбил 64-летнего пешехода. Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по городу, в результате произошедшего тот получил травмы несовместимые с жизнью.

Авария произошла в 19:30 часов у дома №51 по улице Аэропорт в Заельцовском районе. По предварительной информации, водитель автомобиля SHACMAN ехал со стороны Красного проспекта в направлении улицы Аэропорт, когда совершил наезд на пешехода.

— <…> совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть вблизи пешеходного перехода, на запрещающий сигнал светофора, — указано в сообщении.

В результате произошедшего 64-летний мужчина получил травмы несовместимые с жизнью. На месте аварии находится наряд ДПС, специалисты устанавливают обстоятельства ДТП.

В октябре фура сбила двух человек в Новосибирске. В результате ДТП погиб мужчина.

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