В Новосибирске фура сбила двух пешеходов — один из них погиб

В Новосибирске вечером 11 октября фура сбила дух человек, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Как сообщили в отделе пропаганды городской ГИБДД, авария произошла на улице Дуси Ковальчук.
— По предварительной информации, 62-летний водитель, управляя автомобилем Iveco, ехал по улице Дуси Ковальчук в сторону улицы Холодильной. В 19:45 напротив дома 5, корпус 1 он совершил наезд на двух пешеходов, — пояснили в инспекции.
В результате аварии 39-летнюю женщину доставили в больницу. Неустановленный мужчина погиб на месте ДТП. На месте аварии работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Ранее в Академгородке внедорожник сбил мотоциклиста. Последствия аварии попали на видео.