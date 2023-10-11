freedom
СЕЙЧАС +18°С
Пробки 1/10
usd 99.93
eur 105.69
СрочноКак развлекаются белые медвежата в зоопарке
Все новости
Все новости

В Новосибирске фура сбила двух пешеходов — один из них погиб

Авария произошла в Заельцовском районе

1 313

Обстоятельства аварии устанавливаются

Поделиться

В Новосибирске вечером 11 октября фура сбила дух человек, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Как сообщили в отделе пропаганды городской ГИБДД, авария произошла на улице Дуси Ковальчук.

— По предварительной информации, 62-летний водитель, управляя автомобилем Iveco, ехал по улице Дуси Ковальчук в сторону улицы Холодильной. В 19:45 напротив дома 5, корпус 1 он совершил наезд на двух пешеходов, — пояснили в инспекции.

В результате аварии 39-летнюю женщину доставили в больницу. Неустановленный мужчина погиб на месте ДТП. На месте аварии работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее в Академгородке внедорожник сбил мотоциклиста. Последствия аварии попали на видео.

По теме

ДТППогиб пешеходНовосибирск
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ5
  • ПЕЧАЛЬ2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter