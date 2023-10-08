Мотоциклиста сбил внедорожник в Академгородке — видео

В Академгородке сбили мотоциклиста — ДТП произошло на пересечении улиц Арбузова и Российской. На месте читатель НГС Максим Федин заметил реанимацию.
Авария произошла сегодня, 8 октября, около 15:00. У мотоцикла видно серьезные повреждения. О состоянии его водителя не сообщается.
Затора на участке, где произошло ДТП, пока не наблюдается.
Мотоциклист в начале августа на Советском шоссе поехал на красный свет и снес бампер легковому автомобилю. ДТП попало на видео.
Вечером 5 июля мотоциклист катался вверх-вниз по лестнице Михайловской набережной в Новосибирске.