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Мотоциклиста сбил внедорожник в Академгородке — видео

На месте работают врачи реанимации

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У мотоцикла серьезные повреждения

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В Академгородке сбили мотоциклиста — ДТП произошло на пересечении улиц Арбузова и Российской. На месте читатель НГС Максим Федин заметил реанимацию.

Авария произошла сегодня, 8 октября, около 15:00. У мотоцикла видно серьезные повреждения. О состоянии его водителя не сообщается.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Максим Федин

Затора на участке, где произошло ДТП, пока не наблюдается.

Мотоциклист в начале августа на Советском шоссе поехал на красный свет и снес бампер легковому автомобилю. ДТП попало на видео.

Вечером 5 июля мотоциклист катался вверх-вниз по лестнице Михайловской набережной в Новосибирске.

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