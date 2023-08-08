Мотоциклист на Советском шоссе поехал на красный свет и снес бампер легковому автомобилю — видео

В Новосибирске сегодня, 8 августа, утром на Советском шоссе произошло ДТП с мотоциклистом. Об этом рассказали в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте» и выложили видео.
Как рассказал подписчик группы, мотоциклист сначала проехал на красный сигнал светофора. После этого водитель мотоцикла врезался в легковой автомобиль, который совершал поворот. Мотоциклист с места ДТП скрылся.
Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу ГИБДД по Новосибирску. На момент публикации ответа не было.
В начале августа в Новосибирске столкнулись ВАЗ-2104 и полицейский «УАЗ-Патриот». Авария произошла на пересечении улиц Кирова и Добролюбова.