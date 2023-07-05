Мотоциклист без номеров развлекался на лестнице Михайловской набережной в Новосибирске — видео

Вечером 5 июля мотоциклист катался вверх-вниз по лестнице Михайловской набережной в Новосибирске. За этим занятием его застал читатель НГС.
— Он катался туда-сюда по лестнице. Я такое осуждаю, — сообщил читатель.
По мнению адвоката Дениса Садовского, водитель на видео нарушает как минимум два пункта ПДД, в совокупности это тянет на штраф в 7000 рублей.
— Речь идет об управлении транспортным средством без регистрационных знаков (
В Новосибирске на день Ивана Купалы, 7 июля, отключат часть городских фонтанов: те, которые больше всего подвержены вандализму.