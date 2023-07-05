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Мотоциклист без номеров развлекался на лестнице Михайловской набережной в Новосибирске — видео

Читатель НГС запечатлел мужчину, катающегося вверх-вниз по ступеням

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По мнению юриста, мотоциклист нарушил минимум два пункта правил дорожного движения

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Вечером 5 июля мотоциклист катался вверх-вниз по лестнице Михайловской набережной в Новосибирске. За этим занятием его застал читатель НГС.

— Он катался туда-сюда по лестнице. Я такое осуждаю, — сообщил читатель.

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Номеров на мотоцикле автор видео не заметил

Видео: читатель НГС

По мнению адвоката Дениса Садовского, водитель на видео нарушает как минимум два пункта ПДД, в совокупности это тянет на штраф в 7000 рублей.

— Речь идет об управлении транспортным средством без регистрационных знаков (ч. 2 ст. 12.2 КоАП) и о движении по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение ПДД (ч. 2 ст. 12.15 КоАП), — заявил Садовский.

В Новосибирске на день Ивана Купалы, 7 июля, отключат часть городских фонтанов: те, которые больше всего подвержены вандализму.

МотоциклистМихайловская набережнаяНарушение ПДДГрубое нарушение ПДД
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