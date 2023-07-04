Часть фонтанов отключат в Новосибирске в конце недели. Почему в городе опасаются вандализма?

В Новосибирске на День Ивана Купалы 7 июля отключат часть городских фонтанов. Среди них будут те, которые больше всего подвержены вандализму.
По традиции в День Ивана Купалы горожане обливают друг друга водой, используя подручные средства: водные пистолеты, пульверизаторы и обычные ведра. Праздник посвящен летнему солнцестоянию. Оно выпадает на 21 июня, но дату празднования перенесли из-за смены календарей.
Об этом корреспонденту НГС рассказал Валерий Науменко, глава МКУ «Горфонтан»:
— Часть фонтанов, наиболее подверженная вандализму, будет отключена.
При этом фонтан, который находится в Центральном парке, продолжит работу.
— Пока нет распоряжений об отключении, вообще у нас технические перерывы по четвергам, — рассказал начальник парка «Центральный» Сергей Филатов.
По словам вице-мэра Новосибирска Анны Терешковой, 7 июля в городе пройдут мероприятия, посвященные празднику.
На прошлой неделе мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что плавучий фонтан у Михайловской набережной не смогут восстановить. Это связано с тем, что объект пришел в негодность.