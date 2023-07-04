Часть фонтанов отключат в Новосибирске в конце недели. Почему в городе опасаются вандализма?

По словам вице-мэра Новосибирска Анны Терешковой, 7 июля в городе пройдут мероприятия, посвященные празднику.



На прошлой неделе мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что плавучий фонтан у Михайловской набережной не смогут восстановить. Это связано с тем, что объект пришел в негодность.