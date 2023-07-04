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Часть фонтанов отключат в Новосибирске в конце недели. Почему в городе опасаются вандализма?

При этом ожидается, что фонтан в Центральном парке будет работать

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Фонтан в Центральном парке продолжит работу

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В Новосибирске на День Ивана Купалы 7 июля отключат часть городских фонтанов. Среди них будут те, которые больше всего подвержены вандализму.

По традиции в День Ивана Купалы горожане обливают друг друга водой, используя подручные средства: водные пистолеты, пульверизаторы и обычные ведра. Праздник посвящен летнему солнцестоянию. Оно выпадает на 21 июня, но дату празднования перенесли из-за смены календарей.

Об этом корреспонденту НГС рассказал Валерий Науменко, глава МКУ «Горфонтан»:

— Часть фонтанов, наиболее подверженная вандализму, будет отключена.

При этом фонтан, который находится в Центральном парке, продолжит работу.

— Пока нет распоряжений об отключении, вообще у нас технические перерывы по четвергам, — рассказал начальник парка «Центральный» Сергей Филатов.

По словам вице-мэра Новосибирска Анны Терешковой, 7 июля в городе пройдут мероприятия, посвященные празднику.

На прошлой неделе мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что плавучий фонтан у Михайловской набережной не смогут восстановить. Это связано с тем, что объект пришел в негодность.

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