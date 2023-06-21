Меньше думать и избегать эмоциональных вампиров: астрологи дали советы на день солнцестояния

Сегодня, в день солнцестояния, начинается астрономическое лето.
— День летнего солнцестояния принято считать началом астрономического лета. В этот день Солнце, двигаясь по своему пути в северном полушарии, удаляется от небесного экватора на максимально удаленное расстояние (23,5 градуса). Наступает самый продолжительный день и самая короткая ночь. В 2023 году день летнего солнцестояния приходится на
Марина Шумкина — астролог, автор проекта Asprofy — астрология для жизни и бизнеса. Автор Telegram-канала с астролайфхаками.
Как объясняет Марина Шумкина, сегодня Солнце переходит в знак Рака:
— День сильный, так как тысячами лет подключен к астрономическому явлению — солнцестоянию.
Чтобы почувствовать силу этого дня, астролог рекомендует выполнить несколько действий. Первое — провести время на свежем воздухе, потому что это поможет расслабиться и наполниться. Второе — уделить время себе, практиковать медитацию или йогу, чтобы улучшить свою энергетику. Третье — провести время с теми, кого цените, избегать «эмоциональных вампиров». Четвертое — написать благодарность 10 людям. Пятый совет — пройти очищение: минимум — принять душ, но лучше пройти энергетическую чистку.
Марина Шумкина также рекомендует закрепить в этот день полезную привычку, которая поможет накопить свой внутренний ресурс. Например, ложиться спать раньше. И последний совет — сделать шаг к своей цели.
— Даже самое минимальное действие в этот день обладает мощной силой. Одним намерением не обойтись, — объяснила астролог.
Наталья Лучникова — астролог, психолог, автор группы во «ВКонтакте» «Астрология для жизни с Натальей Лучниковой».
Наталья Лучникова отмечает, что в этом году период летнего солнцестояния длится с 19 по 23 июня.
— В день летнего солнцестояния отмечается главный праздник лета — Купала. То, что его, как и многие праздники, перенесли на другой день, лишив при этом возможности сонастройки с естественными природными циклами и силами, — это другая тема, — объясняет астролог.
Наталья уточняет, что Купала 21 июня — это праздник огня и воды, которые «дают начало всему живому», время расцвета Матушки Природы. В этот период принято проводить время у воды днем и у огня — вечером.
— Чего я не рекомендую в дни Купалы делать: быть громкой, много говорить, много думать, много отвлекаться и перескакивать мыслями по обрывкам своих и особенно чужих мыслей. Много активности: как физической, так и ментальной, эмоциональной, чувствительной, — пишет Наталья Лучникова в своем блоге.
Вместо этого астролог рекомендует побыть наедине с собой, проговорить свои ценности. Определиться, что для вас самое важное в жизни, и понять, чем можно ради этого пожертвовать. Понять, какой у вас предел мечтаний и что будет после того, как его удастся достичь.
Ранее астролог Марина Шумкина подготовила гороскоп на лето для всех знаков зодиака. Читайте, кому стоит позаботиться о здоровье, а кого ждет удачное стечение обстоятельств.