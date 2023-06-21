Меньше думать и избегать эмоциональных вампиров: астрологи дали советы на день солнцестояния

Вместо этого астролог рекомендует побыть наедине с собой, проговорить свои ценности. Определиться, что для вас самое важное в жизни, и понять, чем можно ради этого пожертвовать. Понять, какой у вас предел мечтаний и что будет после того, как его удастся достичь.



Ранее астролог Марина Шумкина подготовила гороскоп на лето для всех знаков зодиака. Читайте, кому стоит позаботиться о здоровье, а кого ждет удачное стечение обстоятельств.