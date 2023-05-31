Скорпионам — беречь нервы, Овнам — тратить деньги: гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2023 года

Давайте рассмотрим подробнее, каким будет лето 2023 года для каждого из 12 знаков зодиака.



Овен. Лето 2023 года — время не для отдыха, а для активных действий. Особенно в июле, когда активность потребует мощного включения ресурсов — времени и денег. Оценивайте это как инвестиции, которые начнут приносить первые плоды уже в августе.



Телец. Июнь и июль идеально подходят, чтобы начать реализацию своих планов без особых помех. В июле обратите особое внимание на отношения — не ввязывайтесь в конфликты, они могут быть надолго. На август не стоит планировать серьезных начинаний, так как нужно будет тушить «срочные и важные дела».

