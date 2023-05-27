Скорпионы закрутят с женатыми, а Овнам разобьют сердце. Любовный гороскоп на июнь от астролога

Первый месяц лета окрасит романтикой жизнь даже самых стойких! Будут милые ужины при свечах или страстные выяснения отношений? Наши тюменские коллеги из 72.RU спросили у астролога Анны Боровских, чего именно от личной жизни ждать в июне.



— У сложившихся пар прояснятся отношения, появится уверенность в партнере или наоборот — спадут розовые очки. Используйте это время для свадьбы или налаживания отношений со своей второй половинкой. Не рубите с плеча, если проявились минусы партнера. Возможно, пройдет время, и всё наладится. Те, кто в поиске, — идите навстречу своей судьбе. Велика вероятность встретить большую любовь, особенно путешествуя по городам или даже странам, — советует астролог.

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