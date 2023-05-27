Скорпионы закрутят с женатыми, а Овнам разобьют сердце. Любовный гороскоп на июнь от астролога

1
Овен
Всегда активные и веселые Овны столкнутся с выбором — ввязаться в борьбу за чье-то сердце или сосредоточиться на личных целях. Подумайте, стоит ли переживать и волноваться из-за любви, если она не взаимна? Может, заняться саморазвитием, а не тратить силы на романтику и напрасные переживания? Постарайтесь понять, что вами движет — действительно ли чувства настолько сильны, что ради них необходимо ввязываться в борьбу.
Семейным стоит дать волю своим желаниям: начните обустраивать дом, запланируйте переезд или покупку своего жилья.
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2
Телец
Июнь погрузит Тельца в излишнюю ревнивость, что может привести к настоящему разрыву отношений. Поэтому контролируйте свои эмоции! Не позволяйте им управлять вашими словами и поступками. Прежде чем затевать скандал, убедитесь, объективны ли вы. Возможно, ваши опасения иллюзорны.
Если ваши отношения только начинаются, не спешите признаваться в своих чувствах. Просто наблюдайте, разговаривайте, чтобы узнать друг друга получше.
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3
Близнецы
Очарование, позитив и смелость — июньский девиз Близнецов. В первый месяц лета противоположный пол будет особенно заинтригован общительными и веселыми представителями этого знака. Ждите приятные подарки, повышенное внимание и не отказывайтесь от приятной компании или свиданий.
Общайтесь со своей половинкой, делитесь своими мыслями и идеями. Это вас сблизит! Цените каждый момент, будьте благодарны, и ваша личная жизнь выстроится именно так, как вы хотите.
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4
Рак
Смелость и даже рискованность объявить о своих истинных чувствах в июне наградит вас настоящей любовью, яркими моментами и вдохновением. Подберите правильный момент, создайте красивую атмосферу — всё как вы умеете. Это избавит вас от волнения и осторожности.
Первый месяц лета предлагает вам быть открытым и не держать в тайне свои чувства, также как и свои тревоги и переживания. Однако будьте аккуратны в своих высказываниях в адрес своего партнера, не позволяйте своей мнительности ранить близкого вам человека.
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5
Лев
Вы можете переключиться на карьеру и забыть о близких. Постарайтесь уравновесить свои амбиции и чувства, иначе можете столкнуться с недопониманием и разногласием. Вы всё успеете, а гармоничные отношения и любовь только усилят вас в реализации. Разделите обязанности с партнером и перестаньте контролировать каждый шаг. Так у вас высвободится много энергии, сил и времени на карьеру.
Одинокие Львы, как всегда, привлекательны и желанны. Но не стоит флиртовать и подавать пустые надежды, чтобы потешить свое эго. Будьте честны, и в дальнейшем это поможет вам выстроить здоровые отношения, основанные на взаимном уважении.
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6
Дева
Свободные Девы в июне могут согласиться на меньшее и начать отношения без серьезных чувств. Задумайтесь, может, вы достойны большего? Настоящей любви! Чтобы одиночество вас не разрушало, напишите личные цели и начните развиваться творчески или профессионально. Как только вы смените фокус внимания, научитесь переключаться и заниматься собой, проблемы личной жизни начнут решаться сами.
В семье не возлагайте больших надежд на партнера. Не требуйте слишком многого, действуйте командно и скоро придете к общей цели.
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7
Весы
Первый месяц лета будет насыщенным в личной сфере. Любые изменения в личной жизни вас укрепят, откроют прекрасные перспективы и приблизят к желаемому. Поэтому не держитесь за старое и смело идите навстречу новому.
Вам стоит выйти из любых заблуждений и иллюзий, перестать приукрашать действительность. Излишние ожидания закрывают от вас счастливое будущее. Не стоит с головой уходить в романтическое настроение. Оставьте время для себя и позвольте партнеру отдохнуть от вас.
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8
Скорпион
Скорпион — любитель острых ощущений и вполне может засмотреться на уже глубоко семейного человека. Избегайте неоднозначных отношений, каким бы заманчивым ни было предложение. Цените себя — вы достойны полноценных и открытых отношений.
В июне новый вызов в виде романтических отношений только прибавит вам сил и откроет новые ресурсы. Не заиграйтесь в своих эмоциях и мыслях! Будьте внимательны к супругу и поинтересуйтесь его мыслями.
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9
Стрелец
Июнь предлагает вам наконец-то выстроить гармоничные отношения и прийти к согласию в семье, чтобы почувствовать удовлетворение от стабильности и спокойствия. Не ждите изменений в окружающих! Перестаньте предъявлять претензии и ожидать от других — начните с себя. Честно делитесь своими планами и мыслями, и ваши отношения станут еще крепче.
Свободным Стрельцам лучше не торопить события. Позвольте своему желанию свободно течь, и оно сбудется гораздо легче и быстрее. Займитесь своей материальной жизнью, которая позволит создать надежную опору для семьи.
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10
Козерог
Вы сможете осознать, что в отношениях есть ответственность каждого. Освободитесь от чувства вины за свои промахи, от груза обиды или страха перед неправильными поступками. Любовь сделает вас только увереннее в себе, даст шанс на крепкие и красивые отношения.
Определите свои желания, действуйте от сердца, не боясь ошибиться. Уделяйте внимание своему партнеру: устраивайте романтические свидания, дарите подарки и говорите о чувствах. Это внесет искорку в отношения.
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11
Водолей
В июне стоит немного перевести свой взор с личных отношений на свои собственные цели и реализацию. Поймите, растворяясь в любви и романтических отношениях, забывая о своих собственных желаниях, вы становитесь менее интересными.
Пора научиться строить свою жизнь на прочном основании. Реально смотрите на происходящее, тогда вы сможете построить по-настоящему крепкие отношения, где не будет места сожалениям.
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12
Рыбы
Умение быть искренними поможет вам подготовить благодатную почву для крепкого союза. Свободным Рыбам июнь предлагает пользоваться всеми доступными возможностями: путешествовать, общаться, выходить в свет. Однако не ищите в каждом человеке свою вторую половинку. Сосредоточьтесь на своих впечатлениях — так вас быстрее заметят.
Тем, кто в отношениях, лучше прислушаться к своим ощущениям. Возможно, вы упустили из виду что-то важное, перестали уделять внимание своему партнеру. Вы в силах изменить ход событий и оживить ваши отношения.
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