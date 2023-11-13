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Массовое ДТП произошло на Октябрьском мосту — видео с места аварии

На участке столкнулись пять автомобилей

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Очевидцы сняли видео с места ДТП

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13 ноября в Новосибирске произошло массовое ДТП. Как сообщили в телеграм-канале «АСТ-54 Black», в городе столкнулись пять автомобилей.

Авария произошла на Октябрьском мосту. Очевидцы сняли видео с места ДТП.

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Пробки на участке ДТП отсутствуют

Видео: телеграм-канал «АСТ-54 Black»

На кадрах можно заметить два автомобиля, один из которых «на аварийке». Чуть дальше участка находятся еще несколько поврежденных машин.

Информация о дорожно-транспортном происшествии также появилась на сайте 2ГИС. По данным сервиса, автомобили столкнулись на левом берегу Новосибирска. Пробки на участке ДТП отсутствуют.

НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску с просьбой сообщить, есть ли пострадавшие в результате ДТП.

Днем 13 ноября на Бердском шоссе в Новосибирске собралась пятикилометровая пробка. Пользователи сервиса 2ГИС сообщили, что там произошла авария.

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