Массовое ДТП произошло на Октябрьском мосту — видео с места аварии

13 ноября в Новосибирске произошло массовое ДТП. Как сообщили в телеграм-канале «АСТ-54 Black», в городе столкнулись пять автомобилей.
Авария произошла на Октябрьском мосту. Очевидцы сняли видео с места ДТП.
На кадрах можно заметить два автомобиля, один из которых «на аварийке». Чуть дальше участка находятся еще несколько поврежденных машин.
Информация о дорожно-транспортном происшествии также появилась на сайте 2ГИС. По данным сервиса, автомобили столкнулись на левом берегу Новосибирска. Пробки на участке ДТП отсутствуют.
НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску с просьбой сообщить, есть ли пострадавшие в результате ДТП.
Днем 13 ноября на Бердском шоссе в Новосибирске собралась пятикилометровая пробка. Пользователи сервиса 2ГИС сообщили, что там произошла авария.