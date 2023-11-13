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Водители едут по обочине: пятикилометровая пробка собралась на Бердском шоссе

Пользователи сервиса 2ГИС пишут, что на участке произошла авария

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Автомобилисты объезжают затор

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На Бердском шоссе в Новосибирске собралась пятикилометровая пробка в сторону Академгородка. Водители объезжают затор по обочине.

Согласно данным сервиса 2ГИС, затор начинается от станции Речпорт и заканчивается недалеко от станции Нижняя Ельцовка. Пользователи сообщают, что из-за аварии заблокированы все ряды, некоторые пишут, что только правый и средний.

Пользователи пишут, что на участке случилась авария

Пользователи пишут, что на участке случилась авария

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НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГИБДД по Новосибирску, на момент публикации комментарий не поступил.

Недавно на Ипподромской магистрали у «Ауры» произошло массовое ДТП, которое спровоцировало глухую пробку. Новосибирцы сообщали, как минимум о пяти столкнувшихся машинах.

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