Водители едут по обочине: пятикилометровая пробка собралась на Бердском шоссе

На Бердском шоссе в Новосибирске собралась пятикилометровая пробка в сторону Академгородка. Водители объезжают затор по обочине.
Согласно данным сервиса 2ГИС, затор начинается от станции Речпорт и заканчивается недалеко от станции Нижняя Ельцовка. Пользователи сообщают, что из-за аварии заблокированы все ряды, некоторые пишут, что только правый и средний.
НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГИБДД по Новосибирску, на момент публикации комментарий не поступил.
Недавно на Ипподромской магистрали у «Ауры» произошло массовое ДТП, которое спровоцировало глухую пробку. Новосибирцы сообщали, как минимум о пяти столкнувшихся машинах.