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Пять машин столкнулись на Ипподромской магистрали у «Ауры» — собралась глухая пробка

На месте замечена машина скорой

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На месте ДТП машина реанимации

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В Новосибирске на Ипподромской магистрали у «Ауры» массовое ДТП — читатели НГС и подписчики 2ГИС сообщают как минимум о 5 машинах. Авария произошла сегодня, 10 ноября, около 12:00. Фото с места ДТП публикует Телеграм-канал «АвтоБердск-плюс».

— Средний ряд и правый ряд — авария из 5 машин. Одна в утиль, — написал один из пользователей 2ГИС.

Информация о пострадавших среди людей пока не поступала. Из-за ДТП на Ипподромской магистрали собирается пробка — она уже достигла 1,5 километров.

Пробка уже больше 1,5 километров

Пробка уже больше 1,5 километров

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Ранее в мэрии Новосибирска заявили, что обрабатывали дорогу против гололеда, на которой столкнулись 15 машин. Авария произошла вчера, утром, 2 ноября. Автоэксперт также назвал возможные причины ДТП — гололед и летнюю резину, а также предположил, кто мог быть признан виновником.

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