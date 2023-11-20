Глава СК поручил возбудить уголовное дело после ДТП с маршруткой под Искитимом — видео с места аварии

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил новосибирским подчиненным возбудить уголовное дело по факту смертельной аварии, которая произошла вчера, 19 ноября 2023 года в Искитимском районе Новосибирска. Об этом сообщила сегодня ночью пресс-служба ведомства.
По данным новосибирского слудственного управления СК, ДТП произошло около 4 часов дня в Искитимском районе. Водитель газели, который двигался в сторону Новосибирска, выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с маршрутным Peugeot Boxer, ехавшим в Заринск. Кроме водителя в микроавтобусе в тот момент находились 13 пассажиров.
В результате аварии один из пассажиров скончался на месте происшествия. По данным областного минздрава еще восемь человека, в том числе оба водителя, были доставлены в Искитимскую ЦГБ, но спасти удалось не всех.
— Водитель «Газели» скончался в медицинском учреждении, — рассказал спустя несколько часов после ДТП начальник Искитимского ОГИБДД Олег Носулин.
Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту аварии с двумя погибшими, расследование будет вести СК.
Ранее НГС писал о том, в Заельцовском районе Новосибирска грузовик насмерть сбил пешехода.