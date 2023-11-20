Глава СК поручил возбудить уголовное дело после ДТП с маршруткой под Искитимом — видео с места аварии

По данным новосибирского слудственного управления СК, ДТП произошло около 4 часов дня в Искитимском районе. Водитель газели, который двигался в сторону Новосибирска, выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с маршрутным Peugeot Boxer, ехавшим в Заринск. Кроме водителя в микроавтобусе в тот момент находились 13 пассажиров.