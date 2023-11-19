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СрочноСмертельное ДТП микроавтобусом под Новосибирском
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ДТП с микроавтобусом под Искитимом

Пассажир микроавтобуса погиб в лобовом ДТП под Искитимом — число пострадавших уточняется

По предварительным данным, на встречную полосу выехал водитель грузовой «Газели»

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Водитель «Газели» выехал на встречку

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В Искитимском районе днем 19 ноября на трассе столкнулись «Газель» и маршрутка Peugeot Boxer. Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, в момент аварии в Peugeot находилось 17 человек.

— Водитель автомобиля «Газель» ехал по дороге Р-256 в сторону г. Новосибирска и на 73-м километре, выехав на полосу, столкнулся с маршрутным автомобилем Peugeot Boxer, которым управлял 50-летний мужчина, — пояснили в ведомстве.

В результате ДТП на месте аварии погиб пассажир маршрутного такси. Медицинская помощь понадобилась водителям обоих автомобилей и двум пассажирам маршрутки. На месте аварии работают медики и полиция.

Всю информацию о ЧП мы собираем в режиме онлайн.

Ранее в Новосибирске произошло массовое ДТП. Как сообщили очевидцы, на дороге столкнулись пять автомобилей.

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