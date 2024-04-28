Речфлот запустил навигацию по реке Обь: список маршрутов и цены

Речные маршруты начали работу в Новосибирской области. 28 апреля официально запущены сезонные пассажирские перевозки речного транспорта по маршрутам «Речной вокзал — Седова Заимка» и «Речной вокзал — Тихие зори». Об этом сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области.
По данным «Речфлота», стоимость проезда по Оби не изменилась с 2023 года. Мы привели актуальные данные с сайта перевозчика.
Детский билет вдвое дешевле обычного, для предъявителей «Социальной карты» предусмотрена скидка.
Смотрите наш фоторепортаж о том, как несколько лет назад толпа новосибирцев выстроилась в очередь к бесплатному теплоходу на набережной.