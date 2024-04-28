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Дороги и транспорт Речфлот запустил навигацию по реке Обь: список маршрутов и цены

Речфлот запустил навигацию по реке Обь: список маршрутов и цены

Стоимость проезда по Оби не изменилась с прошлого года

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Торжественное открытие сегодня состоялось на Михайловской набережной

Речные маршруты начали работу в Новосибирской области. 28 апреля официально запущены сезонные пассажирские перевозки речного транспорта по маршрутам «Речной вокзал — Седова Заимка» и «Речной вокзал — Тихие зори». Об этом сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области.

По данным «Речфлота», стоимость проезда по Оби не изменилась с 2023 года. Мы привели актуальные данные с сайта перевозчика.

На время праздничных дней до 15 мая действует особое расписание

Детский билет вдвое дешевле обычного, для предъявителей «Социальной карты» предусмотрена скидка.

Смотрите наш фоторепортаж о том, как несколько лет назад толпа новосибирцев выстроилась в очередь к бесплатному теплоходу на набережной.

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