НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+11°

облачно, без осадков

ощущается как +8

3 м/c,

ю-з.

 755мм 35%
Подробнее
4 Пробки
USD 91,78
EUR 98,03
Реклама

СРОЧНО

Как бизнесмены распродали активы колхоза-гиганта

Голосуем на Народной премии
Заработала на бантах для собак
Зарплаты директоров школ
Лайфхаки для работодателей
Дала отпор мошенникам
Что производят в Сибири
Сибиряк с «Фабрики звезд»
Горячий парень въехал в машину
Идет жара — куда бежать
НГС в Telegram
Криминал расследование Порвали «Знамя». Как бизнесмены распродали активы колхоза-гиганта — раскрываем схему в фильме

Порвали «Знамя». Как бизнесмены распродали активы колхоза-гиганта — раскрываем схему в фильме

Советские колхозники стали современными акционерами, но незаметно для себя потеряли всё

1 999
20 комментариев
Как колхоз-передовик превратился в руины, и кто в этом виноват

Колхоз «Знамя Коммунизма» на десяток лет пережил другие распроданные колхозы Новосибирской области и оставил после себя внушительное наследие. Правда, распорядились им не самым лучшим образом: от недвижимости и техники сейчас не осталось практически ничего. Бывшие колхозники винят в случившимся переход в акционерное общество и политику своего председателя, который путём несложной, но хитрой схемы получил контроль над всеми решениями.

В этом видео мы раскрываем суть этой схемы и пытаемся разобраться в причинах падения «Знамени коммунизма». Читайте и полную версию нашего расследования.

Ранее мы рассказали, как десятки семей в Новосибирской области лишаются домов, дач и земли — их объявили захватчиками берега.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.
ПО ТЕМЕ
Колхоз Мошенничество Рейдерские захваты Сельское хозяйство
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Буду таскать с собой табуретку»: журналистка НГС — о том, как с больными ногами гулять по Новосибирску, если нет скамеек
Анастасия Бичакова
Корреспондент
Мнение
Как в Париже: журналистка НГС много лет живет рядом с крысиной помойкой — почему она не боится грызунов и не верит в яды
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
Водолеям — расставание, Ракам — удача во всем: как «розовое» полнолуние скажется на знаках Зодиака
Анастасия Першина
Рекомендуем
Знакомства

Дэн 15,  41

Den,  37

Юлия,  49

Андрей Байбородин,  31

Екатерина,  38

Евгений,  43

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Услуги эвакуатора круглосуточно

2 500 ₽

Качественные москитные сетки на окна за 1 день!

800 ₽

Добавить объявление