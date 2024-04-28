Порвали «Знамя». Как бизнесмены распродали активы колхоза-гиганта — раскрываем схему в фильме

Колхоз «Знамя Коммунизма» на десяток лет пережил другие распроданные колхозы Новосибирской области и оставил после себя внушительное наследие. Правда, распорядились им не самым лучшим образом: от недвижимости и техники сейчас не осталось практически ничего. Бывшие колхозники винят в случившимся переход в акционерное общество и политику своего председателя, который путём несложной, но хитрой схемы получил контроль над всеми решениями.
В этом видео мы раскрываем суть этой схемы и пытаемся разобраться в причинах падения «Знамени коммунизма». Читайте и полную версию нашего расследования.
Ранее мы рассказали, как десятки семей в Новосибирской области лишаются домов, дач и земли — их объявили захватчиками берега.