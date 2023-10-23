Порвали «Знамя». Как два бизнесмена обхитрили сотни сибиряков: гектары земли, техника и даже жилые дома утекли в чужие руки

Колхоз «Знамя Коммунизма» на десяток лет пережил другие распроданные колхозы Новосибирской области и оставил после себя внушительное наследие. Правда, распорядились им не самым лучшим образом: от недвижимости и техники сейчас не осталось практически ничего. Бывшие колхозники винят в случившимся переход в акционерное общество и политику своего председателя, который путём несложной, но хитрой схемы получил контроль над всеми решениями. Журналист НГС Виктор Бобровников с 2014 года наблюдал за безуспешными попытками вчерашних колхозников остановить падение «Знамени Коммунизма» и попытался разобраться в его причинах.
«Ржавого гвоздя не сыскать!»
— Нет работы на селе! — сетует пожилой мужчина у входа в магазин «Бригантина». — Несколько человек на зернотоке работают, остальные в город мотаются.
Вопрос о том, что здесь считают «городом», Тогучин или Новосибирск, повисает в воздухе, но у собеседника находится ответ на другой.
— Чем здесь можно заняться? В магазин ходить да водку пить! Вы посмотрите: все огороды заросшие, ужас вообще!
В очередной раз слышу «то ли дело раньше было, в колхозе!». Жители Заречья часто вспоминают былые годы, в их памяти они всегда выигрывают сравнение с сегодня. Не знаю, можно ли воплотить американскую мечту, но полвека назад здесь сбылась советская: одна из доярок «Знамени коммунизма» Надежда Сысолова стала депутатом Верховного совета СССР.
— Я тут с 1963 года, 35 лет отдоила, — вспоминает годы работы в «Знамени Коммунизма» пенсионерка Галина Рогозина. — Всё крутилось, всё вертелось и все работали. Жили мы прекрасно, заработки были хорошие, тринадцатая зарплата, отпускные и премии. Все было, а сейчас ржавого гвоздя не сыскать! Вот молодёжь вся и поуехала.
Она кивает в сторону пустующих коровников на краю села. Между ними стоит огромная доильная. Когда я приезжал сюда 8 лет назад, она уже несколько лет не работала, но внутри еще стояли металлические молокосборники с гниющими молокопроводом. Сейчас от них остались металлические пеньки: наследие «Знамени коммунизма», а позже — активы сельских акционеров долгие годы распродаются или сдаются на металл.
— Здесь молодняк, а здесь дойные стояли. Соревновались между другими хозяйствами. — говорил мне тогда житель Заречья Сергей Козлов, проводя экскурсию по этой доильной. — Последний скот мы сдали в 2010 году, потому что кормить было нечем. Машины, здания, техника — все это куда-то уходит. Наш колхоз распродали на наших глазах, а мы с этим ничего сделать не можем. Уже не осталось практически ничего.
Козлов показывал мне распиленные металлические склады, пустующие токарную мастерскую и гаражи. У «Знамени коммунизма», а позже в акционерном обществе «Заречье» было много активов. По словам мужчины, часть из них продали приезжему инвестору Александру Веберу, другая часть стоит бесхозной, ветшая на глазах.
Козлов с горечью вспоминал тот день, когда его родной колхоз-передовик стал акционерным обществом, а его работники — акционерами без дивидендов.
Мужчина у магазина «Бригантина» прав не во всем: работу в Заречье можно попытаться найти. Один из немногих вариантов — попроситься в хозяйство Александра Вебера, который скупил часть производственных зданий «Заречья». Свой бизнес он построил с помощью бывшего директора «Знамени Коммунизма» Юрия Вутянова. Именно последний, по словам бывших колхозников, и потащил их в акционерное общество.
«Знамя Коммунизма» образовали в 1951 году, объединив колхозы «Красная волна» (деревня Чертенково), «Советская крепость» (село Изылы), имени Пушкина (поселок Долинка) и «Правда» (поселок Красный Яр). В 1959 и в 1963 годах к ним присоединились колхозы «Заветы Ильича» и «Искра». В 2003 году председателем стал Юрий Вутянов, в 2006 «Знамя коммунизма» реорганизовали в новое хозяйство ОАО «Заречье». С того момент хозяйственную деятельность колхоз не вёл, юридически он перестал существовать в 2017 году.
Без дивидендов и права голоса
Инженер из Колыванского района Юрий Вутянов стал председателем колхоза «Знамя Коммунизма» в 2003 году. По словам бывшего главы администрации Зареченского сельсовета Владимира Собольникова, нового начальника им «рекомендовали» в качестве антикризисного специалиста (колхоз переживал не лучшие времена) из управления сельского хозяйства администрации Тогучинского района. Решать финансовые проблемы Юрий Вутянов предложил с помощью, в частности, реорганизации.
— В 2006 году руководитель хозяйства потащил нас в болото. Он убедил нас перейти из колхоза в акционерное общество, и в первый же год после этой трансформации он не выплатил арендную плату собственникам земли за работу на ней. Мы, как акционеры, не получили ни рубля дивидендов за весь период существования акционерного общества, — рассказал бывший инженер «Знамени Коммунизма» Сергей Сложинский.
В 2009 году собрание акционеров «Заречное» решило ликвидировать поголовье крупного рогатого скота (около 300 голов коров, телят, быков) и прекратить заниматься животноводством. А само акционерное общество реорганизовали в новое со схожим названием «Заречье» — оно стало правопреемником активов и обязательств «Заречного». При этом уставной капитал нового предприятия уменьшился в 10 раз. К этому времени рядовые держатели акций поняли, что их голоса мало что значат в принятии решений.
Из приложения №1 к протоколу общего собрания учредителей ОАО «Заречное» 21 апреля 2006 следует, что у Юрия Вутянова в «Зареченом» было 462 тысячи акций, а у колхоза «Знамя коммунизма» — 9 миллионов 341 тысяча, всего у акционерного общества — 21 миллион 231тысяча. У Вутянова своих и колхозных акций выходит на 43,99% от общего числа акций с правом голоса.
При создании «Заречного» на базе «Знамени Коммунизма» учредителями значились 443 человека и одно юридическое лицо — им был колхоз «Знамя Коммунизма», единственным сотрудником которого остался председатель Юрий Вутянов. Из протокола общего собрания учредителей от 21 апреля 2006 года следует, что сумма личных акций Вутянова и колхозных — 43,99% от общего числа акций с правом голоса. Для контрольного пакета нужно было убедить нескольких человек поддерживать предложения Вутянова — с этим проблем не возникло. Эта схема продолжила работать и при переходе из «Заречного» в «Заречье».
Бизнес на руинах «Знамени Коммунизма»
Почти одновременно с Юрием Вутяновым в Заречье приехал иногородний инвестор Александр Вебер. Он начал скупать и брать в аренду земли акционеров и бывшие активы колхоза. Из показаний акционеров полицейским следует, что Вебер приобрел у «Заречья» как минимум три склада для зерна.
Вебер вместе с директором колхоза «Знамя Коммунизма» Юрием Вутяновым учредил две фирмы: «Сибирскую продовольственную компанию» (ликвидирована в 2014 году) и «Тогучинский Свинокомплекс». Именно последняя фирма, созданная в 2012 году, стала коммерчески успешной. На конец 2022 года свинокомплекс отчитался о чистой прибыли в 32,5 миллиона рублей, а вот средняя зарплата у работников скромная — 17 000 рублей.
На момент публикации этого материала Юрий Вутянов вышел из учредителей «Тогучинского свинокомплекса», единственный владелец свинокомплекса сегодня — Александр Вебер. В 2019 году Вутянов открыл собственное крестьянско-фермерское хозяйство, финансовая отчетность которого не публиковалась.
В административном здании, которое раньше принадлежало колхозу, а потом «Заречью», жена Юрия Вутянова открыла магазин — ту самую «Бригантину».
В АО «Заречье» сейчас трудоустроены четыре человека, включая Юрия Вутянова. Общество занимается выращиванием пшеницы на небольшом участке полей, его база находится на территории бывшего мехтока «Знамени коммунизма». К территории тока примыкает и «Тогучинский свинокомплекс» Александра Вебера — так формальные конкуренты стали добрыми соседями.
Александр Вебер отказался встречаться с журналистом НГС, но согласился ответить на вопросы по телефону.
— Да, мы вместе с Юрием Вутяновым учреждали свинокомплекс. Но не сработались, сейчас каждый сам по себе. Какие активы я приобрел у «Знамени Коммунизма»? Это некорректный вопрос, на него я отвечать не буду, — так завершил едва начавшееся интервью предприниматель.
Выселение из колхозных домов
Часть бывших колхозников начали понимать, куда на самом деле движется «Заречье», около восьми лет назад. В 2016 году полномочия директора Юрия Вутянова истекали, а на собрание аукционеров съехались десятки людей из нескольких сел, чтобы выбрать другого председателя. НГС располагает неофициальной протокольной съемкой этой встречи: на кадрах видно, как маленькое сельское ДК с трудом вмещает собравшихся — трети пришедших не нашлось сидячих мест.
Физическое большинство людей им не помогло, как и крики «гнать надо этого директора». То собрание было сорвано, а на последующем Вутянова переизбрали. Ключевую роль, как и раньше, сыграл пакет акций «Знамени Коммунизма».
— Мы неоднократно пытались созвать внеочередное собрание от имени владельцев 10% акций для формирования собственной повестки, но руководство «Заречья» нам отказывало. Мы подавали заявления о хищении (распродаже активов. — Прим.ред.) имущества «Заречья» в МВД, администрацию президента, прокуратуру и администрацию Тогучинского района. В результате мы получили отписки и отказы в возбуждении уголовного дела. В досудебном и судебном порядке добиться внеочередного собрания собственников по собственной повестке нам тоже не удалось, — рассказал НГС юрист Сергей Гладких, ранее представлявший интересы части акционеров.
Согласно уставу «Заречья», любой акционер может знакомиться с документацией о хозяйственной деятельностью и активами. По словам Сергея Гладких, в этом праве нелояльным Вутянову участникам всегда отказывали.
— Наши требования и запросы попросту игнорировались. Впоследствии мы выяснили, что вся недвижимость, активы и техника вообще не ставили на учет в государственные реестры, поэтому мы не можем даже примерно прикинуть стоимость проданного и установить остаток. Это удобно для ухода от проверок полиции, но сыграло с Юрием Вутяновым злую шутку, когда он начал предъявлять права на занимаемые бывшими колхозниками дома, — говорит Гладких.
Одним из источников заработка акционерного общества «Заречье» стали бывшие дома колхоза. При переходе в АО их отразили в балансе, но на учет в государственные реестры не ставили. По информации инициативной группы, председатель «Заречья» брал с людей арендную плату за пользование домами, а тех, кто не желал платить, пытался выселить.
Один из акционеров Александр Шугаев в 2016 году подал встречный иск и доказал, что ни у «Знамени коммунизма», ни у «Заречья» нет правоустанавливающих документов на дом, в котором он живет с 1992 года. Решение вынесли в пользу мужчины, он стал собственником имущества в силу приобретательной давности. Юрий Вутянов подал апелляцию, и когда решение устояло, попытки выселить Шугаева и других обитателей ранее колхозных домов прекратились.
— То, что специально не делалось с целью замести следы продажи активов, в конечном итоге сохранило людям дома, — с улыбкой говорит Сергей Гладких.
Впрочем, во всем деле «Заречья» и «Знамени Коммунизма» это единственный повод для улыбки юриста. По остальным вопросам инициативная группа акционеров потерпела фиаско.
Реакция органов
В администрации Тогучинского района на коллективную жалобу бывших работников колхоза «Знамя Коммунизма» в 2013 году ответили так:
— Информация принята к сведению и будет находиться на контроле администрации. В связи с отсутствием полномочий вмешательства в спор хозяйствующих субъектов, ваше обращение направлено в отдел МВД в Тогучинском районе и прокуратуру Тогучинского района Новосибирской области.
Жалобы на хищение активов «Заречья» администрация президента тоже спустила в МВД. Полиция оснований для возбуждений дела не усмотрела.
— Установить факты преступной деятельности директора ОАО «Заречье» Вутянова Ю.В. не представилось возможным. В данном факте присутствуют гражданско-правовые отношения, спор по которым должен решаться в гражданском порядке. В действиях заявителя о преступлении отсутствуют признаки должного доноса, в связи с тем, что факты, указанные в жалобе, по мнению акционеров, имели место, — говорится в одном из отказов полиции в возбуждении уголовного дела от июля 2015 года. НГС располагает несколькими отказами МВД возбуждать дела по заявлению акционеров.
Уголовной ответственности для Юрия Вутянова в свое время добивался главный районный инспектор Ростехнадзора Алексей Кухта. Он болезненно переживал разбазаривание былых активов «Знамени Коммунизма».
— Полтора года назад я лично инициировал проверку, писал заявление в СК по нему. Следственные органы разбирались и дали мне ответ, что никакого криминала нет. Я бы вообще Вутянова давно посадил, но «по закону» все у него оказалось. Получив такой ответ, я это дело бросил, — рассказывал Алексей Кухта в 2016 году. — Ростехнадзором были проведены 7 проверок в отношении «Заречья», и всякий раз находились нарушения по непостановке техники на баланс. Наши требования об устранении нарушений остались без ответа.
Сам Юрий Вутянов не ответил на звонки НГС. Он неоднократно отклонил просьбы журналиста рассказать о своем председательстве.
Привыкли делать, что говорят
В своих показаниях полицейским бывший глава администрации Зареченского сельсовета Владимир Собольников винил Юрия Вутянова виновным в упадке ОАО «Заречье». В разговоре со мной он отметил, что падение самого колхоза «Знамя Коммунизма» началось за несколько лет до прихода нового пресдедателя, а с ним лишь усугубилось.
— Дела к его приходу плоховато шли уже, я так скажу. Хотя сейчас уже совсем ничего не осталось от былого хозяйства. Человек шесть вроде работают, пшеницу сеют–собирают. Нам нужно было в свое время наладить собственную переработку сельской продукции, чего бывшее руководство упорно не хотело признавать. Да и государству, по большому счету, было наплевать, что с сельским хозяйством на местах происходит.
Свои жалобы в администрацию президента Собольников объяснял желанием «заменить Юрия Вутянова компетентным специалистом в области сельского хозяйства».
— С этими акциями и переходом колхоза в акционеры «Заречья», конечно, не совсем здраво получилось. Но сами колхозники — народ простой, они вообще не понимали, что с ними происходит. Никто и не вникал в эти схемы. Привыкли, как при советской власти: партия сказала «делай так, и станет лучше». Доверие было. Но лучше не стало, — горько подытожил Владимир Собольников.
Жители Заречного с удовольствием вспоминают былые времена, которые всегда выигрывают сравнение с нынешними. Но с каждым годом все менее охотно говорят о причинах, которые привели к упадку сначала колхоз, а потом и акционерное общество. Бывшие колхозники разуверились в возможности доказать свою правду в правовом поле и возродить былое хозяйство. То ли чувствуют и свою вину, то ли не хотят вызвать гнев директора «Заречья»: одного из активных жалобщиков в МВД впоследствии замучили проверками налоговые органы.
В середине октября мы рассказали о том, как Новосибирск лишили одного из крупнейших заводов в России. Бывшее руководство завода сейчас на скамье подсудимых и намекает на рейдерский захват предприятия.