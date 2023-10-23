Порвали «Знамя». Как два бизнесмена обхитрили сотни сибиряков: гектары земли, техника и даже жилые дома утекли в чужие руки

«Ржавого гвоздя не сыскать!»

— Нет работы на селе! — сетует пожилой мужчина у входа в магазин «Бригантина». — Несколько человек на зернотоке работают, остальные в город мотаются.

Вопрос о том, что здесь считают «городом», Тогучин или Новосибирск, повисает в воздухе, но у собеседника находится ответ на другой.

— Чем здесь можно заняться? В магазин ходить да водку пить! Вы посмотрите: все огороды заросшие, ужас вообще!