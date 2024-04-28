НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+11°

облачно, без осадков

ощущается как +8

3 м/c,

ю-з.

 755мм 35%
Подробнее
3 Пробки
USD 91,78
EUR 98,03
Реклама

СРОЧНО

Как бизнесмены распродали активы колхоза-гиганта

Голосуем на Народной премии
Заработала на бантах для собак
Горячий парень въехал в машину
Лайфхаки для работодателей
С госстроек — в СИЗО
Что производят в Сибири
Стройка вместо банка
Идет жара — куда бежать
НГС в Telegram
Бизнес эксперт Государство решило взяться за маркетплейсы. Кто проиграет больше — продавцы, производители или покупатели

Государство решило взяться за маркетплейсы. Кто проиграет больше — продавцы, производители или покупатели

Разбираемся с экспертами, что принесет новый закон, который готовится в недрах Госдумы и Совета Федерации

2 229
29 комментариев
Люди давно перешли в интернет-торговлю

Что хорошо потребителю — плохо бизнесу. И наоборот. В очередной раз эту мысль доказала горячая полемика вокруг проекта закона «О маркетплейсах». Разгоревшаяся сначала в Госдуме, она теперь идет уже и в Совфеде.

Маркетплейсы (да и всю электронную торговлю в России) парламентарии давно хотят урегулировать. И понятно почему. По данным Минпромторга России, с пандемийного 2020 года оборот маркетплейсов в стране вырос в пять раз. Интернет-торговля как на дрожжах росла благодаря кризисам — сначала ковидному, а потом санкционному.

Сначала люди, сидя дома на локдауне, покупали всё на свете в интернете. Теперь в Сети покупают товары, которые не достать в обычных магазинах. Крупнейшие российские маркетплейсы, кстати, давно работают за рубежом.

Законопроект призван облегчить взаимоотношения самого маркетплейса (торговой площадки), конкретных продавцов (селлеров), покупателей и владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ).

Правда очень многими положениями законопроекта бизнес недоволен. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) и Ассоциация представителей электронной торговли Сибири (АПЭТ) выступили с совместным обращением к Госдуме и Совету Федерации с просьбой серьезно «ослабить» законопроект.

Ну, например, чтобы в нем не было запрета на платный возврат товаров или ограничений на торговлю продовольственными товарами. Платный возврат — это вовсе не «доилка» для покупателей, а разумный способ защититься от мошенников, шопоголиков, да от недобросовестной конкуренции, в конце концов. Покупатель может просто заказать крупную партию товара, чтобы помешать конкуренту быстро продать свою продукцию.

А запрет на продажу продуктов питания — это вообще удар по конкуренции. Ассортимент резко сократится, да и потребительские цены в России вообще полезут вверх, грозятся АКИТ и АПЭТ. И в их прогнозы охотно верится: всё больше людей выбирают интернет-магазины не только из-за удобства и большого ассортимента, но и из-за дешевизны.

Впрочем, многие положения законопроекта устраивают и покупателей, и малый бизнес. Например, то, что маркетплейсы обязаны обеспечивать достоверность информации о товарах. Кроме того, маркетплейсы обязаны идентифицировать владельцев ПВЗ и продавцов. Правда не совсем понятно, что делать, если продавцом является лицо, зарегистрированное за пределами России. Как ему тогда предъявишь претензии?

В общем, похоже, вопросов еще слишком много. И законопроект явно будут дорабатывать. Но то, что государство уже не отпустит хватку, — факт. Поэтому MSK1.RU и спросил экспертов, а какие сейчас вообще главные проблемы, с которыми сталкиваются селлеры (продавцы) и покупатели на Wildberries, Ozon. И вообще, нужен ли для решения этих проблем отдельный закон?!

Потребитель сам виноват?

Полина Гусятникова, старший управляющий партнер юридической компании PG Partners:

— Отдельного закона, регулирующего деятельность маркетплейсов, как я считаю, и не требуется. Все законодательные основы перечислены в Гражданском кодексе, законах «О защите прав потребителей» и «О защите конкуренции». Этого более чем достаточно.

Основные моменты, которые чаще всего вызывают конфликтные ситуации, связаны не с отсутствием специализированной законодательной базы, а с тем, что отдельные категории граждан (особенно пожилые люди), не понимают принципов взаимодействия покупателей с маркетплейсами. Они не понимают, что приобретают товар не у площадки, а у конкретного продавца, а площадка здесь является лишь посредником.

Маркетплейсы злоупотребляют своим размером

Наставник для селлеров на маркетплейсах Мирослав Радкевич:

— Законопроект и вообще в принципе регулирование рынка нужно и очень важно. Торговые площадки становятся сейчас уже супербольшими компаниями, которые обладают большим количеством пользователей, трафиком и начинают злоупотреблять своим положением.

Селлер произвел товар или привез его (импортировал, например, в страну), поставил на маркетплейс. И маркетплейс должен отвечать за движение этого товара.

Человек, который отгружает товары на маркетплейс, он, грубо говоря, подписывается под сегодняшние условия. Возможно, он понимает, что в будущем могут быть какие-то изменения. Но они не должны меняться в одностороннем порядке! А площадка просто берет и повышает все коэффициенты или стоимости хранения, логистики и т. д.

Подрядчик тогда попадает в ситуацию, в которой он не может по факту отказаться от условий. Потому что нет возможности расторгнуть договор и забрать свой товар — в любом случае нужно будет за это заплатить.

Недавно был пример. Маркетплейс запретил продавать отбеливатели с их складов. До этого всё работало хорошо, люди зарабатывали, имели большие выручки, большие объемы торговли. А тут, получается, площадка меняет условия и эти товары нужно срочно забирать. Это стоит немало денег!

Ну разграничьте же ответственность!

Эксперт по маркетингу и продажам Алла Штауб:

— Я считаю, что закон о маркетплейсах — это очень важный шаг в регулировании электронной торговли и защите интересов потребителей. Однако без поддержки кабмина и учета некоторых важных моментов законопроект может оказаться несбалансированным и только затруднить деятельность маркетплейсов.

Один из ключевых аспектов законопроекта — это обеспечение ответственности маркетплейсов за продаваемый на их платформах контент. Это важное условие, которое должно защищать права и интересы потребителей, препятствовать продаже подделок и контрафакта.

Однако законопроект не предусматривает явное разграничение ответственности между площадкой и продавцом. А это может вызвать проблемы в случае конфликтов и разногласий между сторонами.

За качество товара теперь ответят маркетплейсы?

Старший партнер Московской коллегии адвокатов «ЮрСити», кандидат юридических наук Виталий Шакин:

— Конфликты вокруг маркетплейсов неизбежны. Например, очень часто онлайн-платформа блокирует личный кабинет продавца-предпринимателя или страницу с его товаром. И еще хорошо, если ему объясняют, что это связано с какой-либо жалобой. Это делается без выяснения причин и обоснованности самой жалобы, в результате предприниматель несет убытки, торговля простаивает. Но это ведь могут быть происки конкурентов, которые продвигают свой аналогичный товар на рынке.

Или участились случаи одностороннего наложения онлайн-платформами штрафов. При этом добросовестному предпринимателю бывает очень трудно доказать отсутствие нарушений и необоснованность действий маркетплейса. Достучаться через обычных менеджеров сложно, идти в суд — это иногда больше расходов, чем сама сумма штрафа.

Маркетплейсы очень часто используют свое практически монопольное положение в отношении предпринимателя-продавца и владельца ПВЗ.

Хотя в то же время действия агрегаторов могут быть и обоснованными.

В законопроекте фактически единственное, что напрямую направлено в пользу потребителя, — это то, что требования в связи с некачественным товаром (замены, уменьшения покупной цены и т. д.) он сможет заявить не только продавцу, но и агрегатору.

Но и это вызывает большой вопрос. Законопроект возлагает на агрегаторы ответственность за качество товара. А для того чтобы нести такую ответственность, агрегатор должен быть фактически владельцем товара, проверять его перед продажей. Осуществимо ли это? Насколько правомерно налагать на агрегатора функции продавца? Вопросы без ответа.

А вы как считаете, нужен закон, регулирующий деятельность маркетплейсов?

Да, давно пора, столько спорных моментов возникает!
Нет, конечно, новые законы только приведут к росту цен и неразберихе
Всё устраивает
ПО ТЕМЕ
Маркетплейсы Wildberries Озон Новый закон
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Буду таскать с собой табуретку»: журналистка НГС — о том, как с больными ногами гулять по Новосибирску, если нет скамеек
Анастасия Бичакова
Корреспондент
Мнение
Как в Париже: журналистка НГС много лет живет рядом с крысиной помойкой — почему она не боится грызунов и не верит в яды
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
Водолеям — расставание, Ракам — удача во всем: как «розовое» полнолуние скажется на знаках Зодиака
Анастасия Першина
Рекомендуем
Знакомства

Дэн 15,  41

Den,  37

Юлия,  49

Андрей Байбородин,  31

Екатерина,  38

Евгений,  43

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Услуги эвакуатора круглосуточно

2 500 ₽

Качественные москитные сетки на окна за 1 день!

800 ₽

Добавить объявление