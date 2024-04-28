Государство решило взяться за маркетплейсы. Кто проиграет больше — продавцы, производители или покупатели

Люди давно перешли в интернет-торговлю Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Что хорошо потребителю — плохо бизнесу. И наоборот. В очередной раз эту мысль доказала горячая полемика вокруг проекта закона «О маркетплейсах». Разгоревшаяся сначала в Госдуме, она теперь идет уже и в Совфеде.



Маркетплейсы (да и всю электронную торговлю в России) парламентарии давно хотят урегулировать. И понятно почему. По данным Минпромторга России, с пандемийного 2020 года оборот маркетплейсов в стране вырос в пять раз. Интернет-торговля как на дрожжах росла благодаря кризисам — сначала ковидному, а потом санкционному.



Сначала люди, сидя дома на локдауне, покупали всё на свете в интернете. Теперь в Сети покупают товары, которые не достать в обычных магазинах. Крупнейшие российские маркетплейсы, кстати, давно работают за рубежом.



Законопроект призван облегчить взаимоотношения самого маркетплейса (торговой площадки), конкретных продавцов (селлеров), покупателей и владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ).



Правда очень многими положениями законопроекта бизнес недоволен. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) и Ассоциация представителей электронной торговли Сибири (АПЭТ) выступили с совместным обращением к Госдуме и Совету Федерации с просьбой серьезно «ослабить» законопроект.



Ну, например, чтобы в нем не было запрета на платный возврат товаров или ограничений на торговлю продовольственными товарами. Платный возврат — это вовсе не «доилка» для покупателей, а разумный способ защититься от мошенников, шопоголиков, да от недобросовестной конкуренции, в конце концов. Покупатель может просто заказать крупную партию товара, чтобы помешать конкуренту быстро продать свою продукцию.



А запрет на продажу продуктов питания — это вообще удар по конкуренции. Ассортимент резко сократится, да и потребительские цены в России вообще полезут вверх, грозятся АКИТ и АПЭТ. И в их прогнозы охотно верится: всё больше людей выбирают интернет-магазины не только из-за удобства и большого ассортимента, но и из-за дешевизны.



Впрочем, многие положения законопроекта устраивают и покупателей, и малый бизнес. Например, то, что маркетплейсы обязаны обеспечивать достоверность информации о товарах. Кроме того, маркетплейсы обязаны идентифицировать владельцев ПВЗ и продавцов. Правда не совсем понятно, что делать, если продавцом является лицо, зарегистрированное за пределами России. Как ему тогда предъявишь претензии?



В общем, похоже, вопросов еще слишком много. И законопроект явно будут дорабатывать. Но то, что государство уже не отпустит хватку, — факт. Поэтому MSK1.RU и спросил экспертов, а какие сейчас вообще главные проблемы, с которыми сталкиваются селлеры (продавцы) и покупатели на Wildberries, Ozon. И вообще, нужен ли для решения этих проблем отдельный закон?!



Потребитель сам виноват?

Полина Гусятникова, старший управляющий партнер юридической компании PG Partners:



— Отдельного закона, регулирующего деятельность маркетплейсов, как я считаю, и не требуется. Все законодательные основы перечислены в Гражданском кодексе, законах «О защите прав потребителей» и «О защите конкуренции». Этого более чем достаточно.



Основные моменты, которые чаще всего вызывают конфликтные ситуации, связаны не с отсутствием специализированной законодательной базы, а с тем, что отдельные категории граждан (особенно пожилые люди), не понимают принципов взаимодействия покупателей с маркетплейсами. Они не понимают, что приобретают товар не у площадки, а у конкретного продавца, а площадка здесь является лишь посредником.



Маркетплейсы злоупотребляют своим размером

Наставник для селлеров на маркетплейсах Мирослав Радкевич:



— Законопроект и вообще в принципе регулирование рынка нужно и очень важно. Торговые площадки становятся сейчас уже супербольшими компаниями, которые обладают большим количеством пользователей, трафиком и начинают злоупотреблять своим положением.



Селлер произвел товар или привез его (импортировал, например, в страну), поставил на маркетплейс. И маркетплейс должен отвечать за движение этого товара.



Человек, который отгружает товары на маркетплейс, он, грубо говоря, подписывается под сегодняшние условия. Возможно, он понимает, что в будущем могут быть какие-то изменения. Но они не должны меняться в одностороннем порядке! А площадка просто берет и повышает все коэффициенты или стоимости хранения, логистики и т. д.



Подрядчик тогда попадает в ситуацию, в которой он не может по факту отказаться от условий. Потому что нет возможности расторгнуть договор и забрать свой товар — в любом случае нужно будет за это заплатить.



Недавно был пример. Маркетплейс запретил продавать отбеливатели с их складов. До этого всё работало хорошо, люди зарабатывали, имели большие выручки, большие объемы торговли. А тут, получается, площадка меняет условия и эти товары нужно срочно забирать. Это стоит немало денег!



Ну разграничьте же ответственность!

Эксперт по маркетингу и продажам Алла Штауб:



— Я считаю, что закон о маркетплейсах — это очень важный шаг в регулировании электронной торговли и защите интересов потребителей. Однако без поддержки кабмина и учета некоторых важных моментов законопроект может оказаться несбалансированным и только затруднить деятельность маркетплейсов.



Один из ключевых аспектов законопроекта — это обеспечение ответственности маркетплейсов за продаваемый на их платформах контент. Это важное условие, которое должно защищать права и интересы потребителей, препятствовать продаже подделок и контрафакта.



Однако законопроект не предусматривает явное разграничение ответственности между площадкой и продавцом. А это может вызвать проблемы в случае конфликтов и разногласий между сторонами.



За качество товара теперь ответят маркетплейсы?

Старший партнер Московской коллегии адвокатов «ЮрСити», кандидат юридических наук Виталий Шакин:



— Конфликты вокруг маркетплейсов неизбежны. Например, очень часто онлайн-платформа блокирует личный кабинет продавца-предпринимателя или страницу с его товаром. И еще хорошо, если ему объясняют, что это связано с какой-либо жалобой. Это делается без выяснения причин и обоснованности самой жалобы, в результате предприниматель несет убытки, торговля простаивает. Но это ведь могут быть происки конкурентов, которые продвигают свой аналогичный товар на рынке.



Или участились случаи одностороннего наложения онлайн-платформами штрафов. При этом добросовестному предпринимателю бывает очень трудно доказать отсутствие нарушений и необоснованность действий маркетплейса. Достучаться через обычных менеджеров сложно, идти в суд — это иногда больше расходов, чем сама сумма штрафа.



Маркетплейсы очень часто используют свое практически монопольное положение в отношении предпринимателя-продавца и владельца ПВЗ.



Хотя в то же время действия агрегаторов могут быть и обоснованными.



В законопроекте фактически единственное, что напрямую направлено в пользу потребителя, — это то, что требования в связи с некачественным товаром (замены, уменьшения покупной цены и т. д.) он сможет заявить не только продавцу, но и агрегатору.



Но и это вызывает большой вопрос. Законопроект возлагает на агрегаторы ответственность за качество товара. А для того чтобы нести такую ответственность, агрегатор должен быть фактически владельцем товара, проверять его перед продажей. Осуществимо ли это? Насколько правомерно налагать на агрегатора функции продавца? Вопросы без ответа.

