«Пострадал водитель»: названы подробности массовой аварии на перекрестке с улицей Титова

В Новосибирске один человек пострадал после массовой аварии в Ленинском районе. В результате ДТП на перекрестке улиц Пермская и Титова его доставили в больницу.
Подробности произошедшего рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску, ДТП случилось в 16:00 часов 3 марта напротив дома №91 по улице Титова.
По предварительным данным ведомства, 49-летний водитель автобуса «НефАз» ехал по Титова в сторону Троллейной, и в пути совершил столкновение с автомобилем Daewoo Matiz, которым управлял 31-летний мужчина. Машина двигалась по Пермской со стороны Пархоменко.
После этого автобус врезался в Hyundai I30 и «Волгу 3110». Автомобили ехали по Титова в направлении 3-го Пермского переулка, ими управляли 29- и 68-летние мужчины.
— В свою очередь автомобиль Hyundai i10 совершил столкновение с автомобилем Toyota, под управлением водителя -женщины, 1980 года рождения, которая двигалась по улице Титова со стороны улица Троллейная в сторону 3 Пермский переулок, — уточнили в ведомстве.
В результате аварии пострадал водитель машины «Волга». Сибиряка доставили в лечебное учреждение, характер его травм уточняется. На месте ДТП находится наряд ДПС, обстоятельства происшествия устанавливаются.
В середине февраля в Новосибирской области произошло ДТП с участием большегрузов. В аварии погиб один человек.