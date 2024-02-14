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Тема дняУраган накрыл Новосибирск — онлайн
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«Лежит на обочине»: в Новосибирской области произошло массовое ДТП — очевидцы сообщают о пострадавшем

На месте аварии находятся сотрудники полиции и МЧС

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Авария произошла между Черепаново и Безменово

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В Новосибирской области произошло ДТП с участием большегрузов. Как сообщает паблик «АСТ-54» во «ВКонтакте», на дороге столкнулись не менее трех автомобилей.

В сообщении сказано, что авария произошла между Черепаново и Безменово.

— Как минимум один человек пострадал — он лежит на снегу на обочине, — сказано в сообщении.

Нна участке дороги находятся сотрудники МЧС и полицииа участке дороги находятся сотрудники МЧС и полиции

Нна участке дороги находятся сотрудники МЧС и полицииа участке дороги находятся сотрудники МЧС и полиции

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Очевидцы сняли место ДТП на видео. Судя по кадрам, на участке дороги находятся сотрудники МЧС и полиции. Поврежденные автомобили стоят на трассе.

НГС обратился в пресс-службу ГУ МЧС России по Новосибирской области и ГУ МВД России по региону с просьбой прокомментировать ситуацию.

В феврале в Новосибирской области на трассе «Иртыш» столкнулись три грузовых автомобиля. Место аварии попало на видео.

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