«Лежит на обочине»: в Новосибирской области произошло массовое ДТП — очевидцы сообщают о пострадавшем

В Новосибирской области произошло ДТП с участием большегрузов. Как сообщает паблик «АСТ-54» во «ВКонтакте», на дороге столкнулись не менее трех автомобилей.
В сообщении сказано, что авария произошла между Черепаново и Безменово.
— Как минимум один человек пострадал — он лежит на снегу на обочине, — сказано в сообщении.
Очевидцы сняли место ДТП на видео. Судя по кадрам, на участке дороги находятся сотрудники МЧС и полиции. Поврежденные автомобили стоят на трассе.
НГС обратился в пресс-службу ГУ МЧС России по Новосибирской области и ГУ МВД России по региону с просьбой прокомментировать ситуацию.
В феврале в Новосибирской области на трассе «Иртыш» столкнулись три грузовых автомобиля. Место аварии попало на видео.