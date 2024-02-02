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Тема дняТри грузовика столкнулись на новосибирской трассе
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Врезался в грузовик и выехал на встречку: названы подробности массового ДТП на трассе «Иртыш»

На участке дороги столкнулись три грузовых автомобиля

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Авария произошла в в Каргатском районе

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В отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области сообщили подробности массового ДТП с участием грузовиков. Транспорт столкнулся на участке трассы Р-254 «Иртыш».

По предварительным данным ведомства, авария произошла около 18:10 часов в Каргатском районе на 1259 километре дороги.

— <…> водитель грузового автомобиля «Скания» совершил столкновение с грузовым автомобилем «Шакман», который двигался в попутном направлении, после чего автомобиль «Скания», выехав на полосу встречного движения, совершил столкновение с грузовым автомобилем «Камаз», который двигался во встречном направлении, — сообщили в ведомстве.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «Камаз». В ведомстве уточнили, что 41-летний сибиряк получил травмы.

Видео с места происшествия опубликовали в соцсетях. На участке дороги организовали реверсивное движение.

В январе в Искитиме грузовой автомобиль врезался в стену частного дома. Автомобиль перевернулся вблизи здания.

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