Врезался в грузовик и выехал на встречку: названы подробности массового ДТП на трассе «Иртыш»

В отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области сообщили подробности массового ДТП с участием грузовиков. Транспорт столкнулся на участке трассы Р-254 «Иртыш».
По предварительным данным ведомства, авария произошла около 18:10 часов в Каргатском районе на 1259 километре дороги.
— <…> водитель грузового автомобиля «Скания» совершил столкновение с грузовым автомобилем «Шакман», который двигался в попутном направлении, после чего автомобиль «Скания», выехав на полосу встречного движения, совершил столкновение с грузовым автомобилем «Камаз», который двигался во встречном направлении, — сообщили в ведомстве.
В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «Камаз». В ведомстве уточнили, что 41-летний сибиряк получил травмы.
Видео с места происшествия опубликовали в соцсетях. На участке дороги организовали реверсивное движение.
В январе в Искитиме грузовой автомобиль врезался в стену частного дома. Автомобиль перевернулся вблизи здания.