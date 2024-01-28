Грузовик снес часть стены дома под Новосибирском

В Новосибирской области грузовой автомобиль врезался в стену частного дома. Машина перевернулась около здания.
Об этом сообщает телеграм-канал «АСТ-54 Black». По его данным, инцидент случился на улице Гоголя в Искитиме.
— Самосвал Sinotruk Howo завалился набок и снес часть частного дома в Искитиме на улице Гоголя при невыясненных обстоятельствах, — сказано в сообщении.
Телеграм-канал опубликовал видео с места происшествия. На кадрах видно перевернутый автомобиль, который находится рядом с домом. Судя по видео, транспорт разрушил часть стены здания.
НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать данные. В ведомстве сообщили, что заявка об инциденте поступила в дежурную часть. На место ДТП выехали сотрудники ГИБДД.
В середине января в Новосибирске автомобиль врезался в стену на парковке торгово-развлекательного центра.