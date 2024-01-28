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Грузовик снес часть стены дома под Новосибирском

Авария произошла в Искитиме

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Очевидцы сняли видео с места ДТП

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В Новосибирской области грузовой автомобиль врезался в стену частного дома. Машина перевернулась около здания.

Об этом сообщает телеграм-канал «АСТ-54 Black». По его данным, инцидент случился на улице Гоголя в Искитиме.

— Самосвал Sinotruk Howo завалился набок и снес часть частного дома в Искитиме на улице Гоголя при невыясненных обстоятельствах, — сказано в сообщении.

Телеграм-канал опубликовал видео с места происшествия. На кадрах видно перевернутый автомобиль, который находится рядом с домом. Судя по видео, транспорт разрушил часть стены здания.

НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать данные. В ведомстве сообщили, что заявка об инциденте поступила в дежурную часть. На место ДТП выехали сотрудники ГИБДД.

В середине января в Новосибирске автомобиль врезался в стену на парковке торгово-развлекательного центра.

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