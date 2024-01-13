Автомобиль врезался в стену на парковке ТРЦ «Мега» — фото последствий

В Новосибирске произошло ДТП на парковке торгово-развлекательного центра «Мега». Как сообщили в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте», один из автомобилей врезался в стену.
— На парковке ТЦ «Мега» отечественный автомобиль протаранил стену, — сказано в сообщении.
Что именно находится в помещении, в стену которого врезалась машина, в сообщении не уточняется. В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области НГС сообщили, что заявка о происшествии поступила в ведомство.
— Материальный ущерб, без пострадавших, — заявили в ведомстве.
НГС позвонил в приемную администрации торгового центра с целью узнать подробности инцидента, но на звонок никто не ответил. Журналист обратился в пресс-службу «Меги» с просьбой прокомментировать ситуацию.
В январе в Новосибирске автомобиль врезался в торговый павильон на пересечении Жуковского и Дмитрия Донского. В соцсетях опубликовали фотографии с места происшествия.