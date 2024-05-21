Быстро прибежали к маме: обед белых медвежат в новосибирском зоопарке попал на видео

Герда — очень заболтивая мама Источник: Сергей Ильтяков / «ВКонтакте»











В Новосибирском зоопарке белые медвежата Белка и Стрелка вновь попали на видео постоянного посетителя. На кадрах видно, как как животные пьют мамино молоко.

Видео опубликовал новосибирец Сергей Ильтяков на своей странице в соцсети «ВКонтакте» 20 мая. На нем видно, как медвежата отдыхают в своем вольере, одна из девочек лежала на спине и шевелила лапками. потом к ним подошла мама — медведица Герда — и начала их кормить.

Посмотрите на это милое видео.

Источник: Сергей Ильтяков / «ВКонтакте»

Сейчас медвежатам уже больше года. О рождении медведиц стало известно в феврале 2023 года. Горожане выбрали им «космические» имена Белка и Стрелка. Выбор новосибирцев озвучила космонавт Анна Кикина на дне города в 2023 году.

Юные медведицы — очень игривые, поэтому регулярно становятся героинями забавных видео. Иногда медвежата даже устраивают шуточные драки — посмотрите, как это выглядит.