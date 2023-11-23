Захват с опрокидыванием: медвежата в Новосибирском зоопарке устроили драку — видео звериных разборок

В Новосибирском зоопарке медвежата Белка и Стрелка устроили шуточную драку в вольере. Потасовка попала на видео постоянного посетителя Сергея Ильтякова.
На кадрах видно, как одна из молодых медведиц повалила другую на искусственную льдину и аккуратно покусывала. Потом она поднялась, и девочки переместились ближе к воде. Там они продолжили драку и догонялки.
Сейчас белым медведицам Белке и Стрелке около 10 месяцев. О пополнении в семье Кая и Герды стало известно в феврале этого года. Имена для них выбирал жители города. Результаты голосования озвучила космонавт Анна Кикина.
Белка и Стрелка не в первый раз устраивают потасовку. В прошлый раз, в середине ноября, причиной для такого конфликта стала игрушечная лейка.
В этом году в Новосибирском зоопарке также родились котята манула. Они уже подросли. Посмотрите, как они распушились к зиме.