У каждого своя мисочка: как сейчас выглядят подросшие котята манула Евы — милое видео из новосибирского зоопарка

В Новосибирском зоопарке котята манула Евы стали выглядеть, как их мама. Животным уже исполнилось больше полугода, но пока они остаются в одном вольере.
Милое видео с живыми меховыми шариками снял постоянный гость Новосибирского зоопарка Сергей Ильтяков. На нем видно, что животные хорошо прошли зажировку и отлично подготовились к холодам. В вольере у каждого из них есть своя мисочка. А
В Новосибирском зоопарке на прошлой неделе прошли показательные кормления манулов. Животным поставили коробочку с сюрпризом.
Ранее манул Зеленогорск показал, как он заботится о себе — греет лапки на хвостике и тщательно умывается.