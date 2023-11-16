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У каждого своя мисочка: как сейчас выглядят подросшие котята манула Евы — милое видео из новосибирского зоопарка

Им уже больше полугода

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Сколько манулов насчитали здесь? (Нужно смотреть внимательно!)

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В Новосибирском зоопарке котята манула Евы стали выглядеть, как их мама. Животным уже исполнилось больше полугода, но пока они остаются в одном вольере.

Милое видео с живыми меховыми шариками снял постоянный гость Новосибирского зоопарка Сергей Ильтяков. На нем видно, что животные хорошо прошли зажировку и отлично подготовились к холодам. В вольере у каждого из них есть своя мисочка. А 30 октября им было полгода.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Сергей Ильтяков

В Новосибирском зоопарке на прошлой неделе прошли показательные кормления манулов. Животным поставили коробочку с сюрпризом.

Ранее манул Зеленогорск показал, как он заботится о себе — греет лапки на хвостике и тщательно умывается.

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