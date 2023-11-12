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Коробочка с сюрпризом: показательное кормление манулов прошло в Новосибирском зоопарке — забавное видео

Дикий кот был очень осторожен

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Угощение манулу понравилось

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В Новосибирском зоопарке прошли показательные кормления манулов вчера, 11 ноября. Учреждение выложило ролик в своем Телеграм-канале с одним из диких котов.

Манулу поставили в вольер коробку с сюрпризом. Но диких кот был очень осторожен и осмотрителен. Он несколько раз останавливался и оглядывался прежде чем устремиться за добычей.

Манул убедился, что опасности нет, схватил угощение и был таков.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Новосибирский зоопарк / Telegram

Ранее в Новосибирском зоопарке манул Зеленогорск показал, как он заботится о себе — греет лапки на хвостике и тщательно умывается.

Зеленогорск очень общительный манул и не пугается посетителей. Он показал себя во всей красе и гостям из Москвы.

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