Коробочка с сюрпризом: показательное кормление манулов прошло в Новосибирском зоопарке — забавное видео

В Новосибирском зоопарке прошли показательные кормления манулов вчера, 11 ноября. Учреждение выложило ролик в своем Телеграм-канале с одним из диких котов.
Манулу поставили в вольер коробку с сюрпризом. Но диких кот был очень осторожен и осмотрителен. Он несколько раз останавливался и оглядывался прежде чем устремиться за добычей.
Манул убедился, что опасности нет, схватил угощение и был таков.
Ранее в Новосибирском зоопарке манул Зеленогорск показал, как он заботится о себе — греет лапки на хвостике и тщательно умывается.
Зеленогорск очень общительный манул и не пугается посетителей. Он показал себя во всей красе и гостям из Москвы.