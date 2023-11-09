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Манул поставил лапки на хвост, а потом решил умыться — милое видео из Новосибирского зоопарка

Зеленогорск тщательно следит за собой

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Манул так греет лапки

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В Новосибирском зоопарке манул Зеленогорск показал, как он заботиться о себе — греет лапки на хвостике и тщательно умывается. На видео его сняла постоянная посетительница Новосибирского зоопарка Анна Новикова.

— В этот раз он красовался перед камерой минут семь. И рядом с клеткой и миской походил, и лапки на хвост поставил, и умылся, — объяснила корреспонденту НГС Анна Новикова.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Анна Новикова

Зеленогорск очень общительный манул и не пугается посетителей. Он показал себя во всей красе и гостям из Москвы.

— Манул ставит лапки на хвостик для того, чтобы их греть, не соприкасаясь с холодной землей или снегом, — объяснил Павел Резниченко, заместитель директора Барнаульского зоопарка.

В Новосибирском зоопарке снег образовал сугробы в вольерах манулов. Дикие коты не очень любят глубокий снег, но прекрасно переносят морозы. Как они проводят ноябрь можно посмотреть в нашем фоторепортаже.

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