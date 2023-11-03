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Ставят лапки на хвостик: как манулы встречают снежный ноябрь — 20 фото из Новосибирского зоопарка

В этой подборке только пушистые шары и ничего более

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Манулы часто греют лапки на хвостике

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В Новосибирском зоопарке снег образовал сугробы в вольерах манулов. Дикие коты не очень любят глубокий снег, но прекрасно переносят морозы.

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прогулялся по Новосибирскому зоопарку и снял, чем занимаются в начале ноября манулы.

Из основного — сладко зевают, греют лапки на хвостах, точат коготочки и всем своим видом выражают недовольство из-за пристального внимания гостя с камерой.

Манулы внесены в Международную Красную книгу

Манулы внесены в Международную Красную книгу

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Это очень скрытные животные

Это очень скрытные животные

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Зажировка к зиме прошла успешно

Зажировка к зиме прошла успешно

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Манулы распространены в Забайкалье, Горном Алтае, на юго-востоке Средней и Передней Азии

Манулы распространены в Забайкалье, Горном Алтае, на юго-востоке Средней и Передней Азии

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Трогать дикого кота нельзя

Трогать дикого кота нельзя

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Манулы питаются грызунами и птицами

Манулы питаются грызунами и птицами

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Манулы — гордые животные

Манулы — гордые животные

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И не очень жалуют посетителей

И не очень жалуют посетителей

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Чем еще заняться в первую пятницу ноября?

Чем еще заняться в первую пятницу ноября?

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У манула невероятно густая шерсть. На один квадратный сантиметр приходится 9000 волосков

У манула невероятно густая шерсть. На один квадратный сантиметр приходится 9000 волосков

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Манулы появились в Новосибирском зоопарке еще в 1994 году

Манулы появились в Новосибирском зоопарке еще в 1994 году

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Манулы — любимцы гостей Новосибирского зоопарка

Манулы — любимцы гостей Новосибирского зоопарка

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У диких котов очень большие зубы

У диких котов очень большие зубы

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Манулы — грациозные хищники

Манулы — грациозные хищники

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Утром уже холодно, поэтому манулам приходится греть лапки

Утром уже холодно, поэтому манулам приходится греть лапки

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Ты еще не ушел надоедливый человек с камерой?

Ты еще не ушел надоедливый человек с камерой?

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Логово манулы в дикой природе устраивают в расщелинах скал

Логово манулы в дикой природе устраивают в расщелинах скал

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Коты следят за состоянием коготков

Коты следят за состоянием коготков

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Недавно манул Зеленогорск в Новосибирском зоопарке очень неаккуратно обошелся с угощением — он перевернул миску с молоком. Всё произошло очень близко от клетки.

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