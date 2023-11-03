Ставят лапки на хвостик: как манулы встречают снежный ноябрь — 20 фото из Новосибирского зоопарка

В Новосибирском зоопарке снег образовал сугробы в вольерах манулов. Дикие коты не очень любят глубокий снег, но прекрасно переносят морозы.

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прогулялся по Новосибирскому зоопарку и снял, чем занимаются в начале ноября манулы.