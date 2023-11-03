Ставят лапки на хвостик: как манулы встречают снежный ноябрь — 20 фото из Новосибирского зоопарка

В Новосибирском зоопарке снег образовал сугробы в вольерах манулов. Дикие коты не очень любят глубокий снег, но прекрасно переносят морозы.
Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прогулялся по Новосибирскому зоопарку и снял, чем занимаются в начале ноября манулы.
Из основного — сладко зевают, греют лапки на хвостах, точат коготочки и всем своим видом выражают недовольство из-за пристального внимания гостя с камерой.
Недавно манул Зеленогорск в Новосибирском зоопарке очень неаккуратно обошелся с угощением — он перевернул миску с молоком. Всё произошло очень близко от клетки.