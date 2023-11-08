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Манул спустился, чтобы покрасоваться перед гостями из Москвы — что он продемонстрировал

Москвичи не могли отойти от клетки

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Манулы в Новосибирском зоопарке часто выходят к гостям

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Манул Зеленогорск из Новосибирского зоопарка решил порадовать гостей из Москвы и специально спустился к сетке. На видео его сняла постоянная посетительница Новосибирского зоопарка Анна Новикова.

— Приехали в гости в зоопарк молодая пара именно к манулам. Сказали, что Тимофея москвичи караулят по два часа в Московском зоопарке. Не контактный он. И так удивились: «А ваши все такие подходят!», — объяснила корреспонденту НГС Анна Новикова. — Зеленогорск — звезда, показал себя в полной красе.

Манул показал и свою густую шерстку, и мягкие лапки и элегантный хвост.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Анна Новикова

В Новосибирском зоопарке снег образовал сугробы в вольерах манулов. Дикие коты не очень любят глубокий снег, но прекрасно переносят морозы. Как они проводят ноябрь можно посмотреть в нашем фоторепортаже.

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