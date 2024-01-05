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Автомобиль врезался в витрину торгового павильона у дендропарка — фото с места ДТП

Инцидент произошел на улице Жуковского

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Инцидент произошел на пересечении Жуковского и Дмитрия Донского

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Вечером 5 января в Новосибирске автомобиль врезался в торговый павильон. Фотографии с места происшествия опубликовал телеграм-канал «АСТ-54 Black».

В сообщении указано, что инцидент произошел на пересечении Жуковского и Дмитрия Донского. Машина якобы врезалась в витрину павильона после столкновения с другим автомобилем.

— Subaru Impreza протаранила витрину павильона после столкновения с Nissan Qashqai, — сообщили в телеграм-канале.

Данные о ДТП появились на сайте 2ГИС

Данные о ДТП появились на сайте 2ГИС

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В отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску сообщили, что ДТП оформлено с материальным ущербом, без пострадавших.

— Среди посетителей и сотрудников павильона пострадавших не зафиксировано. Наряд ДПС на месте устанавливает все обстоятельства, — сообщили в ведомстве.

Весной 2022 года в Новосибирской области водитель автомобиля Hyundai Solaris врезался в магазин. Его преследовали сотрудники ГИБДД.

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