Автомобиль врезался в витрину торгового павильона у дендропарка — фото с места ДТП

Вечером 5 января в Новосибирске автомобиль врезался в торговый павильон. Фотографии с места происшествия опубликовал телеграм-канал «АСТ-54 Black».
В сообщении указано, что инцидент произошел на пересечении Жуковского и Дмитрия Донского. Машина якобы врезалась в витрину павильона после столкновения с другим автомобилем.
— Subaru Impreza протаранила витрину павильона после столкновения с Nissan Qashqai, — сообщили в телеграм-канале.
В отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску сообщили, что ДТП оформлено с материальным ущербом, без пострадавших.
— Среди посетителей и сотрудников павильона пострадавших не зафиксировано. Наряд ДПС на месте устанавливает все обстоятельства, — сообщили в ведомстве.
Весной 2022 года в Новосибирской области водитель автомобиля Hyundai Solaris врезался в магазин. Его преследовали сотрудники ГИБДД.