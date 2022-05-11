«Исходил резкий запах алкоголя»: водитель уходил от преследования ГИБДД и въехал в магазин
Водитель пытался сбежать, уже покинув машину, но был задержан сотрудниками полиции
В селе Боровом Новосибирского района водитель седана Hyundai Solaris врезался в магазин. Как рассказали в ГИБДД по Новосибирской области, водителя преследовали сотрудники ГИБДД.
Автомобиль с тремя мужчинами внутри был замечен
— При движении неоднократно нарушал правила дорожного движения, создавая опасность другим участникам движения. И в селе Боровом в районе дома 30а улицы Ленина не справился с управлением и совершил наезд на препятствие (здание). Кроме водителя 1988 года рождения в автомобиле находились еще двое мужчин. Из автомобиля исходит резкий запах алкоголя, — рассказали в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.
Водитель попытался сбежать, но был задержан сотрудниками ГИБДД. Мужчину арестовали по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ (управление ТС в состоянии опьянения не имеющим права управления).
На Hyundai Solaris написано рекламное сообщение о наборе водителей новосибирского таксопарка БAZA. По номеру телефона объяснили, что о происшествии не слышали и оперативно прокомментировать не смогут.
Как указано в «Яндекс.Картах», по адресу Ленина, 30а расположен магазин продуктов «Русь». Контактов магазина в открытом доступе не нашлось.
В центре Новосибирска внедорожник Range Rover столкнулся с Subaru Legacy, вылетел с дороги, сбил рекламный щит, ограждение и перевернулся на крышу.