СЕЙЧАС +6°С
Пробки 3/10
usd 67.38
eur 71.10
Тема дняВывозят сморчки из леса ведрами. Фото
Все новости
Все новости

«Исходил резкий запах алкоголя»: водитель уходил от преследования ГИБДД и въехал в магазин

Водитель пытался сбежать, уже покинув машину, но был задержан сотрудниками полиции

279
ДТП произошло 10 мая

ДТП произошло 10 мая

Поделиться

В селе Боровом Новосибирского района водитель седана Hyundai Solaris врезался в магазин. Как рассказали в ГИБДД по Новосибирской области, водителя преследовали сотрудники ГИБДД.

Автомобиль с тремя мужчинами внутри был замечен 10 мая в 23:45 на автодороге между селом Боровым и трассой К-17Р Новосибирск — Кочки — Павлодар. Сотрудники ГИБДД потребовали от водителя остановиться, но тот набрал скорость и продолжил движение в сторону села Борового.

— При движении неоднократно нарушал правила дорожного движения, создавая опасность другим участникам движения. И в селе Боровом в районе дома 30а улицы Ленина не справился с управлением и совершил наезд на препятствие (здание). Кроме водителя 1988 года рождения в автомобиле находились еще двое мужчин. Из автомобиля исходит резкий запах алкоголя, — рассказали в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.

Водитель попытался сбежать, но был задержан сотрудниками ГИБДД. Мужчину арестовали по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ (управление ТС в состоянии опьянения не имеющим права управления).

На Hyundai Solaris написано рекламное сообщение о наборе водителей новосибирского таксопарка БAZA. По номеру телефона объяснили, что о происшествии не слышали и оперативно прокомментировать не смогут.

Как указано в «Яндекс.Картах», по адресу Ленина, 30а расположен магазин продуктов «Русь». Контактов магазина в открытом доступе не нашлось.

В центре Новосибирска внедорожник Range Rover столкнулся с Subaru Legacy, вылетел с дороги, сбил рекламный щит, ограждение и перевернулся на крышу.

По теме (5)

ДТПпьяный водительтакси
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2