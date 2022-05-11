«Исходил резкий запах алкоголя»: водитель уходил от преследования ГИБДД и въехал в магазин

В селе Боровом Новосибирского района водитель седана Hyundai Solaris врезался в магазин. Как рассказали в ГИБДД по Новосибирской области, водителя преследовали сотрудники ГИБДД.

Автомобиль с тремя мужчинами внутри был замечен 10 мая в 23:45 на автодороге между селом Боровым и трассой К-17 Р Новосибирск — Кочки — Павлодар. Сотрудники ГИБДД потребовали от водителя остановиться, но тот набрал скорость и продолжил движение в сторону села Борового.

— При движении неоднократно нарушал правила дорожного движения, создавая опасность другим участникам движения. И в селе Боровом в районе дома 30а улицы Ленина не справился с управлением и совершил наезд на препятствие (здание). Кроме водителя 1988 года рождения в автомобиле находились еще двое мужчин. Из автомобиля исходит резкий запах алкоголя, — рассказали в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.