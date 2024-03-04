«Ауди» сбила двух пешеходов на Мочищенском шоссе — мужчины в тяжелом состоянии

В Новосибирске ночью «Ауди» сбила сразу двух пешеходов на Мочищенском шоссе. ДТП произошло
— 44-летний водитель совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля, вне зоны пешеходного перехода, — объяснили в Госавтоинспекции Новосибирска.
В ДТП пострадали двое мужчин 28 и 29 лет. Их госпитализировали в тяжелом состоянии.
— Вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования, — добавили автоинспекторы.
На Октябрьском мосту в Новосибирске автомобиль на скорости врезался в водителя, который менял колеса. Мужчина получил перелом обеих ног.