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«Ауди» сбила двух пешеходов на Мочищенском шоссе — мужчины в тяжелом состоянии

Автоинспекторы начали расследование

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В ДТП пострадали двое мужчин 28 и 29 лет

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В Новосибирске ночью «Ауди» сбила сразу двух пешеходов на Мочищенском шоссе. ДТП произошло 3 марта в 21:40 напротив дома на улице Аэропорт, 19.

— 44-летний водитель совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля, вне зоны пешеходного перехода, — объяснили в Госавтоинспекции Новосибирска.

В ДТП пострадали двое мужчин 28 и 29 лет. Их госпитализировали в тяжелом состоянии.

— Вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования, — добавили автоинспекторы.

На Октябрьском мосту в Новосибирске автомобиль на скорости врезался в водителя, который менял колеса. Мужчина получил перелом обеих ног.

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