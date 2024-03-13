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СрочноHyundai Solaris влетел в дом в центре Новосибирска
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«Голова болит, тошнит, трясет»: Hyundai Solaris влетел в дом в центре Новосибирска — видео последствий

Авария произошла на Красном проспекте

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Происшествие случилось ночью

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В центре Новосибирска на Красном проспекте Hyundai Solaris влетел в дом. Информация об этом появилась в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

По данным телеграм-канала, авария произошла ночью на перекрестке улицы Октябрьской и Красного проспекта. Hyundai Solaris не пропустил кроссовер Infiniti, который ехал в сторону Большевистской. После столкновения Hyundai Solaris вылетел с дороги и врезался в дом на Красном проспекте, 13. Водителя, сообщают в телеграм-канале увезли на скорой, пассажиры и водитель Infiniti серьезно не пострадали.

На кадрах с места аварии видно, что автомобиль сломал забор, одна из пассажирок рассказала, что плохо себя чувствует:

— Голова болит, тошнит, трясет, рука болит.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: телеграм-канал «АСТ-54 Black»

Несколько дней назад в Ленинском районе Новосибирска нетрезвый водитель Honda Civic протаранил четыре автомобиля на парковке.

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АварияДТПКрасный проспект
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