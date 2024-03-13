«Голова болит, тошнит, трясет»: Hyundai Solaris влетел в дом в центре Новосибирска — видео последствий

В центре Новосибирска на Красном проспекте Hyundai Solaris влетел в дом. Информация об этом появилась в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

По данным телеграм-канала, авария произошла ночью на перекрестке улицы Октябрьской и Красного проспекта. Hyundai Solaris не пропустил кроссовер Infiniti, который ехал в сторону Большевистской. После столкновения Hyundai Solaris вылетел с дороги и врезался в дом на Красном проспекте, 13. Водителя, сообщают в телеграм-канале увезли на скорой, пассажиры и водитель Infiniti серьезно не пострадали.