Водитель маршрутки избил пассажира арматурой — видео конфликта из салона
Сейчас водитель отстранен от работы, в подробностях инцидента разбираются
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По словам свидетельницы Жанны Лемешевой, в салоне находился подросток, которому нужно было выйти на остановке «Красный Сокол». Водитель проигнорировал просьбу ребенка и сделал высадку только на следующей остановке. За мальчика решила вступиться женщина. Маршрутчику это не понравилось, поэтому он начал ее оскорблять.
— Женщина была прилично одета и вела себя интеллигентно. Она сделала замечание ему, а тот в ответ начал кричать «А ты пьяная! Ты вообще какого черта приперлась сюда пьяная». Женщина очень расстроилась из-за его слов и сказала ему: «Мужчина, вы вообще адекватный? Зачем вы меня оскорбляете?» — рассказывает увиденное Жанна.
На следующей остановке водитель вытолкал ее из автобуса со словами «Пошла вон из салона». За женщину заступился другой пассажир. Тогда водитель достал из-под своего сиденья арматуру и начал бить мужчину по спине — этот момент попал на видео.
Пресс-служба ГУ МВД устанавливает все обстоятельства данного конфликта и сообщает, что пассажир на данный момент не обращался с заявлением. По информации полиции, заявление поступило от женщины 1978 года рождения.
— 11 июля в полицию поступило обращение из медицинского учреждения о том, что к ним обратилась женщина с телесными повреждениями. В настоящее время участковым уполномоченным по данному факту проводится мероприятие, устанавливаются все обстоятельства. Гражданке будет выдано направление на прохождение судмедэкспертизы, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Маршрутка
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