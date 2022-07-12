Водитель маршрутки избил пассажира арматурой — видео конфликта из салона

В Бердске на прошедших выходных в маршрутке № 3 водитель избил арматурой пассажира, вступившегося за женщину. Инцидент с дракой сняли на видео пассажиры.

По словам свидетельницы Жанны Лемешевой, в салоне находился подросток, которому нужно было выйти на остановке «Красный Сокол». Водитель проигнорировал просьбу ребенка и сделал высадку только на следующей остановке. За мальчика решила вступиться женщина. Маршрутчику это не понравилось, поэтому он начал ее оскорблять.

