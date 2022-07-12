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Водитель маршрутки избил пассажира арматурой — видео конфликта из салона

Сейчас водитель отстранен от работы, в подробностях инцидента разбираются

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Водитель достал арматуру и ударил пассадира по спине

Водитель достал арматуру и ударил пассадира по спине

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В Бердске на прошедших выходных в маршрутке № 3 водитель избил арматурой пассажира, вступившегося за женщину. Инцидент с дракой сняли на видео пассажиры.

По словам свидетельницы Жанны Лемешевой, в салоне находился подросток, которому нужно было выйти на остановке «Красный Сокол». Водитель проигнорировал просьбу ребенка и сделал высадку только на следующей остановке. За мальчика решила вступиться женщина. Маршрутчику это не понравилось, поэтому он начал ее оскорблять.

— Женщина была прилично одета и вела себя интеллигентно. Она сделала замечание ему, а тот в ответ начал кричать «А ты пьяная! Ты вообще какого черта приперлась сюда пьяная». Женщина очень расстроилась из-за его слов и сказала ему: «Мужчина, вы вообще адекватный? Зачем вы меня оскорбляете?» — рассказывает увиденное Жанна.

На следующей остановке водитель вытолкал ее из автобуса со словами «Пошла вон из салона». За женщину заступился другой пассажир. Тогда водитель достал из-под своего сиденья арматуру и начал бить мужчину по спине — этот момент попал на видео.

Пресс-служба ГУ МВД устанавливает все обстоятельства данного конфликта и сообщает, что пассажир на данный момент не обращался с заявлением. По информации полиции, заявление поступило от женщины 1978 года рождения.

— 11 июля в полицию поступило обращение из медицинского учреждения о том, что к ним обратилась женщина с телесными повреждениями. В настоящее время участковым уполномоченным по данному факту проводится мероприятие, устанавливаются все обстоятельства. Гражданке будет выдано направление на прохождение судмедэкспертизы, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Маршрутка № 3 является муниципальной. По словам начальника отдела транспорта и дорожного хозяйства Бердска Надежды Нятиной, сегодня ведется внутреннее расследование ситуации, водитель отстранен от работы.

Накануне в Новосибирске на террасе универмага «Юбилейный» в Калининском районе между тремя мужчинами произошла потасовка. В результате один из них свалился со второго этажа.

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