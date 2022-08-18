Прокуратура потребовала наказать полицейских за бездействие по делу об избиении ребенка возле ГПНТБ
Они проигнорировали сообщение о преступлении и не проводили проверку, пока не вышла публикация
Прокурор Октябрьского района Новосибирска потребовал привлечь к дисциплинарной ответственности полицейских, которые проигнорировали сообщение об избиении 10-летнего ребенка возле ГПНТБ. Об этом сегодня, 18 августа 2022 рассказала в прокуратуре Новосибирской области.
По данным ведомства, о происшествии представителям надзорного органа стало известно только 15 августа, спустя три дня после инцидента, информацию прокуратура получила в ходе мониторинга СМИ, из публикации НГС. В прокуратуре уточнили, что звонок в полицию сотрудники проигнорировали и на площадь возле ГПНТБ так и не выехали:
— Оперативный дежурный сотрудников полиции на место происшествия не направил, — рассказал НГС старший помощник по взаимодействию со СМИ прокурора Новосибирской области Сергей Чернов, — проверка в течение трех суток, до публикации в СМИ, не проводилась.
Инцидент произошел 12 августа на площади возле ГПНТБ. Согласно материалам проверки, 10-летний мальчик заступился за маленького ребенка, на которого нападали трое подростков, после чего сам стал жертвой избиения:
— Один из подростков предложил драться один на один. Мальчик отказался и попытался уехать на велосипеде. В этот момент неустановленное лицо ударило потерпевшего в область правого уха, а потом в нос, отчего потерпевший упал на землю, — рассказала накануне НГС и. о. заместителя прокурора Октябрьского района Новосибирска Юлия Штанько.
После этого неизвестный продолжил бить мальчика, в результате его госпитализировали с диагнозом сотрясение мозга.
В течение следующих трех дней (пятница, суббота и воскресенье) пострадавшего ребенка полицейские не опрашивали.
Ранее НГС писал об избиении московского блогера в Новосибирске. Полиция начала проверку после того, как он опубликовал видео в интернете.