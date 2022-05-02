Московский блогер выложил видео, где его бьют в Новосибирске — полиция начала проверку
Кадрами заинтересовались сотрудники МВД
Московский блогер Максим Безбородов выложил в соцсетях видео, где его бьют в Новосибирске. Парень связался с редакцией НГС и предоставил еще одно видео избиения, снятое очевидцами. При этом в полицию гость Новосибирска не обращался, но сотрудники МВД заинтересовались кадрами и начали проверку. Видео также опубликовал паблик «Новосибирской службы эвакуации "АСТ-54"».
Максим Безбородов рассказал, что посетил Новосибирск и остался неприятно удивлен увиденным. Этими наблюдениями блогер поделился со своими подписчиками. После этого, по его словам, в сквере за Оперным театром на него напал мужчина.
— Прилетел из Москвы. Выложил пару историй, где сказал, что Новосибирск скучный город и здесь нет нормальных блогеров. Сначала этот человек мне писал в Инстаграм (соцсеть запрещена на территории РФ. — Прим. ред.) с оскорблениями. Я не особо зацикливал внимание. Потом я вышел в прямой эфир и увидел, что он ко мне подходит во время проведения. Он наезжал на меня за мои слова и внешний вид. В последствии ударил и забрал кошелек, — рассказал гость из столицы.
На видео, которое предоставил Максим, видно, как кто-то подходит к нему и спрашивает: «Что, женщина, добазарилась?», затем следует ряд ударов.
После этого парень записал видео, на котором говорит, что будет разбираться с оппонентом:
— Ну что, дружек-пирожочек, я думаю, ты это увидишь и уверен, что ты знаешь, что переступил черту. За последствия будешь отвечать сам.
Корреспонденту НГС Максим сообщил, что ему известна личность обидчика.
— Хочу заняться этим самостоятельно и с помощью общественного мнения донести неадекватность его действий. Потому что, как я понял, его в Новосибирске много кто знает в сфере соцсетей.
Сначала Максим заявил, что хочет найти и наказать обидчика самостоятельно, но затем сказал, что инцидентом заинтересовалась полиция.
— Они мне сами позвонили и попросили приехать. Но я не хочу с ними связываться, — сказал Максим.
После публикации видео в интернете полиция начала проверку.
— Факт зарегистрирован в установленном порядке, сотрудниками проводится проверка. Ранее гражданин в полицию по данному факту не обращался, — сообщили НГС в пресс-службе МВД по Новосибирску.
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