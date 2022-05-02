Московский блогер выложил видео, где его бьют в Новосибирске — полиция начала проверку

Московский блогер Максим Безбородов выложил в соцсетях видео, где его бьют в Новосибирске. Парень связался с редакцией НГС и предоставил еще одно видео избиения, снятое очевидцами. При этом в полицию гость Новосибирска не обращался, но сотрудники МВД заинтересовались кадрами и начали проверку. Видео также опубликовал паблик «Новосибирской службы эвакуации "АСТ-54"».

Максим Безбородов рассказал, что посетил Новосибирск и остался неприятно удивлен увиденным. Этими наблюдениями блогер поделился со своими подписчиками. После этого, по его словам, в сквере за Оперным театром на него напал мужчина.