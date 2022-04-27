Дело об избиении подростка на Михайловской набережной: будут судить пятерых человек
Они избили 17-летнего юношу с разноцветными волосами
Следователи закончили работу над уголовным делом об избиении подростка с цветными волосами на Михайловской набережной. Инцидент произошел в субботу, 7 августа 2021 года.
В тот день 17-летний Денис (имя изменено) вместе с друзьями пришел посмотреть на съемки клипа для его подруги. Неформально одетые молодые люди, по словам юноши, быстро привлекли недоброжелательное внимание другой компании. Сначала подростки в медицинских масках потребовали от Дениса и его подруги уйти из парка, а затем перешли к активным действиям:
— Эти люди спустились и начали меня трогать и оскорблять. Мы решили с подругой удалиться и найти охрану. Эти люди пошли за нами. Я шел с подругой за руку, чтобы они видели, что я с девочкой иду. Обычно таких не трогают. Потом они поставили мне подножку, — рассказывал потерпевший НГС через несколько дней после нападения.
После этого, по словам потерпевшего, он упал, оттолкнул ногой человека, который поставил ему подножку. Затем парня начали избивать, у него отвалилась часть зуба и он потерял сознание.
Молодой человек вместе с родителями написали заявление в полицию. Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением насилия к гражданам, по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды, по мотивам ненависти и вражды в отношении какой-либо социальной группы, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
Как сообщили в пресс-службе СК, вскоре обидчиков Дениса вычислили и задержали. Пятерым нападавшим в августе 2021 года было от 15 до 17 лет.
— В ходе следствия в отношении обвиняемых была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершенном преступлении они признали частично. В настоящее время расследование завершено, уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд, — рассказали в Следственном комитете.
Из-за юного возраста обвиняемых заседания пройдут в закрытом режиме. Санкция статьи 213 предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
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