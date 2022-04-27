Дело об избиении подростка на Михайловской набережной: будут судить пятерых человек

Следователи закончили работу над уголовным делом об избиении подростка с цветными волосами на Михайловской набережной. Инцидент произошел в субботу, 7 августа 2021 года.



В тот день 17-летний Денис (имя изменено) вместе с друзьями пришел посмотреть на съемки клипа для его подруги. Неформально одетые молодые люди, по словам юноши, быстро привлекли недоброжелательное внимание другой компании. Сначала подростки в медицинских масках потребовали от Дениса и его подруги уйти из парка, а затем перешли к активным действиям: