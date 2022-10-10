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Нового зампреда назначили в Новосибирском областном суде

Ранее Виталий Тыняный работал в Иркутске

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Виталий Тыняный специализируется на рассмотрении уголовных дел

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Виталий Тыняный стал новым заместителем председателя Новосибирского областного суда. Указ о назначении подписал президент России. Информация об этом размещена на официальном интернет-портале правовой информации.

Виталий Тыняный специализируется на рассмотрении уголовных дел и имеет третий квалификационный класс. Судейскую карьеру он начал в 2011 году с должности судьи Октябрьского райсуда Иркутска, с мая 2014 года он работал судьей Иркутского областного суда.

Ранее Владимир Путин предложил на должность прокурора Новосибирской области главу прокуратуры Амурской области Александра Бучмана.

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