Нового зампреда назначили в Новосибирском областном суде
Ранее Виталий Тыняный работал в Иркутске
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Виталий Тыняный стал новым заместителем председателя Новосибирского областного суда. Указ о назначении подписал президент России. Информация об этом размещена на официальном интернет-портале правовой информации.
Виталий Тыняный специализируется на рассмотрении уголовных дел и имеет третий квалификационный класс. Судейскую карьеру он начал в 2011 году с должности судьи Октябрьского райсуда Иркутска, с мая 2014 года он работал судьей Иркутского областного суда.
Ранее Владимир Путин предложил на должность прокурора Новосибирской области главу прокуратуры Амурской области Александра Бучмана.