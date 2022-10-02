Владимир Путин предложил кандидата на пост прокурора Новосибирской области
Предыдущий прокурор Новосибирской области подал в отставку в августе 2022 года
Президент России Владимир Путин предложил на должность прокурора Новосибирской области главу прокуратуры Амурской области Александра Бучмана.
Как сообщил член Совета Федерации РФ Андрей Клишас в своем Telegram-канале, президент представил несколько кандидатов на должности прокуроров ряда регионов страны, среди них оказался и Александр Бучман.
— 3 октября 2022 года пройдет совместное заседание комитетов СФ, на котором будут рассмотрены представленные президентом РФ для проведения консультаций кандидатуры на должность военного прокурора и на должности прокуроров субъектов. Информация о результатах рассмотрения будет озвучена на заседании СФ 4 октября, — говорится в сообщении.
На данный момент Александр Бучман занимает должность прокурора Амурской области. Карьеру он начал с должности следователя в Оренбурге, затем дослужился до заместителя прокурора города. Также Бучман занимал различные должности в структуре надзорного ведомства в Калининградской области и Краснодарском крае.
Напомним, что предыдущий прокурор Новосибирской области Яков Хорошев подал в отставку в августе 2022 года.