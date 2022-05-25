«Действия признаны законными»: закрыто дело автоинспектора, застрелившего 19-летнего Векила Абдуллаева под Новосибирском
Об этом сообщили в центральном аппарате СК
Следователи прекратили уголовное дело против автоинспектора Александра Гусева, который год назад застрелил 19-летнего Векила Абдуллаева. Об этом сообщили в центральном аппарате СК.
— Уголовное дело в отношении сотрудника ДПС ГИБДД Отдела МВД России по Мошковскому району Новосибирской области, осуществлявшего преследование автомобиля, в салоне которого в качестве пассажиров находились Руслан Курбанов и Илькин Исмаилов, в настоящее время в связи с отсутствием в его деянии состава преступления прекращено на основании
Векил Абдуллаев погиб ровно год назад в результате конфликта с сотрудниками ГИБДД в Мошковском районе. Сегодня стало известно, что следователи будут обжаловать приговор его попутчикам, который вынес 23 мая Октябрьский районный суд.
Такое поручение дал председатель СК России Александр Бастрыкин. Прокуратура просила для троих молодых людей заключения в колонии общего режима, но судья решил иначе: двоих подсудимых от наказания освободил, еще одного отправил в колонию-поселение.