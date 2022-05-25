СЕЙЧАС +26°С
Пробки 6/10
usd 56.97
eur 58.87
Тема дня13 лет за попытку задушить ребенка
Все новости
Все новости
Полицейский застрелил 19-летнего парня

«Действия признаны законными»: закрыто дело автоинспектора, застрелившего 19-летнего Векила Абдуллаева под Новосибирском

Об этом сообщили в центральном аппарате СК

615
Автоинспектор застрелил мужчину, который отказывался подчиняться его законным требованиям

Автоинспектор застрелил мужчину, который отказывался подчиняться его законным требованиям

Поделиться

Следователи прекратили уголовное дело против автоинспектора Александра Гусева, который год назад застрелил 19-летнего Векила Абдуллаева. Об этом сообщили в центральном аппарате СК.

— Уголовное дело в отношении сотрудника ДПС ГИБДД Отдела МВД России по Мошковскому району Новосибирской области, осуществлявшего преследование автомобиля, в салоне которого в качестве пассажиров находились Руслан Курбанов и Илькин Исмаилов, в настоящее время в связи с отсутствием в его деянии состава преступления прекращено на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. Его действия признаны законными, — объяснили в Следственном комитете России.

Векил Абдуллаев погиб ровно год назад в результате конфликта с сотрудниками ГИБДД в Мошковском районе. Сегодня стало известно, что следователи будут обжаловать приговор его попутчикам, который вынес 23 мая Октябрьский районный суд.

СЮЖЕТ

Полицейский застрелил 19-летнего парняПолицейский застрелил 19-летнего парня

Такое поручение дал председатель СК России Александр Бастрыкин. Прокуратура просила для троих молодых людей заключения в колонии общего режима, но судья решил иначе: двоих подсудимых от наказания освободил, еще одного отправил в колонию-поселение.

автоинспекторследователисуд
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2