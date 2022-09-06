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Экстренное предупреждение: синоптики ждут шквалов до 25 м/с в Новосибирской области

Погода в очередной раз резко изменится

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В области синоптики ждут настоящих шквалов, в Новосибирске будет чуть спокойнее

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Новосибирское МЧС объявило экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. По данным от синоптиков, регион в среду, 7 сентября, ждут шквалы до 25 м/с и жара под +30 градусов, а затем резкое понижение температуры в четверг, 8 сентября.

В среду, 7 сентября, местами в Новосибирской области пройдут кратковременные дожди и грозы, по северо-западу — сильные осадки, днем местами град. Ветер ночью восточный, 5–10 м/с, порывы до 16 м/с, а днем — южный, 9–14 с порывами до 17–22 и шквала до 25 м/с. Столбики термометров ночью поднимутся до 14–19 градусов, местами — 8–13 градусов, днем — до 23–29 градусов. На северо-западе Новосибирской области температура начнет понижаться в тот же день: после обеда похолодает до 18–20 градусов тепла.

— По городу шквалов не будет, ждем порывы до 19 м/с, но это тоже сильный ветер, — уточнила НГС и. о. начальника отдела Западно-Сибирского УГМС Дарья Беспалова. — К нам идет юго-западный циклон. Он сформировался над Каспием, идет через север Казахстана на Омскую область, захватывает северо-запад Новосибирска и Томскую область и уходит на северо-восток.

В Новосибирске будет не только менее ветрено, но и менее жарко: синоптики ждут ночные температуры 11–16 градусов, дневные — 25–27 градусов.

— Ждем такую же, как сегодня, плотную облачность, мало прояснений, иначе бы температуры вполне могли достичь 30 градусов, — добавила Дарья Беспалова.

В четверг, 8 сентября, в Новосибирской области ночью пойдут кратковременные дожди, грозы, днем преимущественно без осадков, лишь по северу местами небольшие дожди остаются. Ветер будет дуть с запада, ночью со скоростью 9–14 м/с и порывами до 18–22 м/с. Местами при грозах подуют шквалы до 25 м/с. Днем ветер немного утихнет: 7–12 м/с, порывы до 20 м/с на востоке области.

В Новосибирске в ночь со среды на четверг синоптики прогнозируют сильный западный ветер: 9–14 м/с, порывы до 19 м/с. Днем он утихнет до 7–12 м/с.

Ранее НГС узнал, какой будет погода на этой неделе и ждать ли продолжения лета.

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