Экстренное предупреждение: синоптики ждут шквалов
до 25 м/с в Новосибирской области
Погода в очередной раз резко изменится
Новосибирское МЧС объявило экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. По данным от синоптиков, регион в среду,
В среду, 7 сентября, местами в Новосибирской области пройдут кратковременные дожди и грозы, по северо-западу — сильные осадки, днем местами град. Ветер ночью восточный,
— По городу шквалов не будет, ждем порывы до 19 м/с, но это тоже сильный ветер, — уточнила НГС
В Новосибирске будет не только менее ветрено, но и менее жарко: синоптики ждут ночные температуры
— Ждем такую же, как сегодня, плотную облачность, мало прояснений, иначе бы температуры вполне могли достичь
В четверг, 8 сентября, в Новосибирской области ночью пойдут кратковременные дожди, грозы, днем преимущественно без осадков, лишь по северу местами небольшие дожди остаются. Ветер будет дуть с запада, ночью со скоростью
В Новосибирске в ночь со среды на четверг синоптики прогнозируют сильный западный ветер:
Ранее НГС узнал, какой будет погода на этой неделе и ждать ли продолжения лета.