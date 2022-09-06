Экстренное предупреждение: синоптики ждут шквалов до 25 м/с в Новосибирской области

Новосибирское МЧС объявило экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. По данным от синоптиков, регион в среду, 7 сентября , ждут шквалы до 25 м/с и жара под +30 градусов, а затем резкое понижение температуры в четверг, 8 сентября .



В среду, 7 сентября, местами в Новосибирской области пройдут кратковременные дожди и грозы, по северо-западу — сильные осадки, днем местами град. Ветер ночью восточный, 5–10 м/с, порывы до 16 м/с, а днем — южный, 9–14 с порывами до 17–22 и шквала до 25 м/с. Столбики термометров ночью поднимутся до 14–19 градусов, местами — 8–13 градусов, днем — до 23–29 градусов. На северо-западе Новосибирской области температура начнет понижаться в тот же день: после обеда похолодает до 18–20 градусов тепла.