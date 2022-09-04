Остатки лета или первые осенние холода: какая погоду будет в Новосибирске на следующей неделе

По данным Яндекс.Погоды, всю неделю в Новосибирске будет пасмурно, а иногда дождь. Самым теплым днем станет сред — температура поднимется до +26 градусов. Сразу после этого температура сильно упадет и в четверг будет уже +15 градусов. Погода, по данным Яндекса, будет сильно изменчивой.