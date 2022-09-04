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Остатки лета или первые осенние холода: какая погоду будет в Новосибирске на следующей неделе

В основном неделя будет облачной с редким дождем

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Температура может опуститься до +13 градусов

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В Новосибирске следующая неделя будет облачной, а температура будет меняться от одного дня к другому.

Во вторник обещают дождь

Во вторник обещают дождь

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По данным Яндекс.Погоды, всю неделю в Новосибирске будет пасмурно, а иногда дождь. Самым теплым днем станет сред — температура поднимется до +26 градусов. Сразу после этого температура сильно упадет и в четверг будет уже +15 градусов. Погода, по данным Яндекса, будет сильно изменчивой.

Самым теплым днем окажется среда

Самым теплым днем окажется среда

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По данным Gismeteo, неделя будет облачной, а во вторник пойдет дождь. При этом температура воздуха будет сильно меняться. В понедельник обещают +21 градусов, а во вторник упадет до +13 градусов. Самым теплым днем также обещают среду — +27 градусов.

Сильный ветер будет в четверг

Сильный ветер будет в четверг

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По данным Гидрометцентра России, неделя будет облачной и солнца можно не ждать. Зато гидрометцентр не показывает такие разрывов температур как Гисметео или Яндекс.Погода. В начале недели обещают относительное тепло, а ближе в четверг температура опуститься до +16 градусов.

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