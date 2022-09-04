Остатки лета или первые осенние холода: какая погоду будет в Новосибирске на следующей неделе
В основном неделя будет облачной с редким дождем
В Новосибирске следующая неделя будет облачной, а температура будет меняться от одного дня к другому.
По данным Яндекс.Погоды, всю неделю в Новосибирске будет пасмурно, а иногда дождь. Самым теплым днем станет сред — температура поднимется до +26 градусов. Сразу после этого температура сильно упадет и в четверг будет уже +15 градусов. Погода, по данным Яндекса, будет сильно изменчивой.
По данным Gismeteo, неделя будет облачной, а во вторник пойдет дождь. При этом температура воздуха будет сильно меняться. В понедельник обещают +21 градусов, а во вторник упадет до +13 градусов. Самым теплым днем также обещают среду — +27 градусов.
По данным Гидрометцентра России, неделя будет облачной и солнца можно не ждать. Зато гидрометцентр не показывает такие разрывов температур как Гисметео или Яндекс.Погода. В начале недели обещают относительное тепло, а ближе в четверг температура опуститься до +16 градусов.