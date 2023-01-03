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В Краснозёрском районе задержали замглавы администрации

Он купил многодетной семье непригодный для жизни дом

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Меру пресечения Сергею Блинову еще не избрали

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В Краснозёрском районе задержали замглавы администрации Сергея Блинова — его обвиняют в злоупотреблении полномочиями при покупке дома для многодетной нуждающейся семьи.

По информации с официального сайта администрации Краснозёрского района, Сергей Блинов курирует строительство, коммунальное, дорожное хозяйство и экологию. Как рассказали в СКР по Новосибирской области, чиновник, занимая должность и. о. главы района, летом 2022 года без экспертизы приобрел дом для передачи малообеспеченной семье. Как сообщал ранее НГС, стоимость жилья составила 5,7 миллиона рублей.

— Несмотря на то, что здание нуждалось в капитальном ремонте и имело многочисленные дефекты, оно было признано соответствующим предъявляемым требованиям муниципального контракта, — рассказали в пресс-службе следкома. — После приобретения дом был передан в собственность нуждающейся многодетной семье, а уже в декабре этого года женщина обратилась в администрацию района с заявлением о признании его непригодным для проживания.

Ущерб бюджету района оценили в сумму около 6 миллионов рублей. Суд по избранию меры пресечения для чиновника пока не назначен.

В октябре в администрации Краснозёрского района прошли обыски — глава администрации Оксана Семёнова тогда связала их с заключением концессии по ЖКХ.

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