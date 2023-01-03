В Краснозёрском районе задержали замглавы администрации Сергея Блинова — его обвиняют в злоупотреблении полномочиями при покупке дома для многодетной нуждающейся семьи.
По информации с официального сайта администрации Краснозёрского района, Сергей Блинов курирует строительство, коммунальное, дорожное хозяйство и экологию. Как рассказали в СКР по Новосибирской области, чиновник, занимая должность
— Несмотря на то, что здание нуждалось в капитальном ремонте и имело многочисленные дефекты, оно было признано соответствующим предъявляемым требованиям муниципального контракта, — рассказали в пресс-службе следкома. — После приобретения дом был передан в собственность нуждающейся многодетной семье, а уже в декабре этого года женщина обратилась в администрацию района с заявлением о признании его непригодным для проживания.
Ущерб бюджету района оценили в сумму около 6 миллионов рублей. Суд по избранию меры пресечения для чиновника пока не назначен.
В октябре в администрации Краснозёрского района прошли обыски — глава администрации Оксана Семёнова тогда связала их с заключением концессии по ЖКХ.